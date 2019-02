Les organisateurs des Açores dévoilent le nouveau logo de l’ouverture de l’ERC

Les organisateurs du Rallye des Açores, manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019, ont dévoilé le nouveau logo de leur épreuve.

Le saisissant design comprend une nouvelle police de caractère et incorpore les logos des divers partenaires du rallye.



La 54e édition du Rallye des Açores se déroulera au 21 au 23 mars. Ce spectaculaire rendes-vous sur terre sera aussi la seconde manche du Championnat du Portugal des Rallyes.



