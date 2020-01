Les organisateurs des rallyes d’ERC participent au Séminaire des Officiels du Rallye et Cross

Les organisateurs des huit rendez-vous au programme du FIA European Rally Championship faisaient partie des 206 officiels et représentants des communautés du rallye et du rallye-raid, pour un nombre record. Avec des experts et des intervenants, ils ont participé au Séminaire des Officiels du Rallye et du Cross-Country FIA à Prague les 17 et 18 janvier, le premier à inclure les deux disciplines.

Les délégués - commissaires, responsables de stage, scrutateurs et organisateurs d'événements - représentant 48 ASN, ont passé deux jours productifs à l'Autoklub du majestueux siège historique de la République tchèque à Prague où ils ont participé à un certain nombre de séminaires, réunions et ateliers interactifs.



Après un discours vidéo de bienvenue du Président de la FIA Jean Todt, Yves Matton, Directeur des Rallyes de la FIA, a officiellement ouvert la session, assisté de Jérôme Roussel, Category Manager - Rallye Régional, et de Jutta Kleinschmidt, Présidente de la Commission Rallye Cross Country de la FIA.



Jan Stovicek, Président de l'Autoklub de la République Tchèque, et Tomas Kunc, Secrétaire Général, ont également délivré un bref message de bienvenue aux participants en tant qu'hôtes de l'événement.



Matton a commencé par rappeler la vision de la FIA en matière de rallye et par résumer les principales réalisations de 2019. Il a ensuite exposé les objectifs pour 2020, qui comprennent la mise en évidence de la pyramide du rallye et l'introduction de la catégorie Rallye3, qui doit commencer en 2021. Jérôme Roussel a ensuite fait le point sur les Championnats Régionaux des Rallyes et a mis l'accent sur l'audacieux programme de détection de talents Rally Star de la FIA, qui devrait être officiellement lancé lors de la Conférence Sportive de la FIA en Thaïlande en juin.



Les commissaires sportifs ont assisté vendredi à un séminaire organisé par l'équipe technique de la FIA avant de se rendre dans les ateliers de Racing 21, participant au Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, pour une séance pratique. Le groupe de travail Sécurité de la FIA a donné un séminaire sur les meilleures pratiques de sécurité en rallye.



L'ordre du jour de la journée de samedi a débuté avec Uwe Schmidt, vice-président de la Commission des Rallyes, qui a résumé les changements apportés au Code Sportif International et aux Règlements des Rallyes Régionaux pour 2020.



L'après-midi du séminaire a présenté des sessions relatives aux aspects plus pratiques du travail des officiels, tels que les lignes directrices de l'observateur de rallye et les meilleures pratiques du Rally Control. L'environnement a été abordé comme un sujet clé, et les observateurs des rallyes régionaux seront chargés de remplir une section environnementale en cinq étapes dans leur rapport d'événement. La journée s'est terminée par plusieurs séances d'études de cas de commissaires, avant les discours de clôture dirigés par Yves Matton.



Le Directeur des Rallyes de la FIA a résumé le séminaire en ces termes : “Ce fut un grand plaisir de voir tant de responsables d’évènements se joindre à ce séminaire - le premier qui réunit les disciplines du rallye et du cross-country - avec un tel niveau de professionnalisme et d'engagement pendant les sessions. Nous ne devons jamais arrêter nos efforts pour maintenir les plus hauts standards et continuer à nous améliorer dans les domaines de la réglementation, de la sécurité et de l'environnement. À cet égard, cette réunion a été, une fois de plus, une plateforme essentielle pour partager les dernières mises à jour et les meilleures pratiques.”

The post Les organisateurs des rallyes d’ERC participent au Séminaire des Officiels du Rallye et Cross Country FIA à Prague appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.