Les organisateurs du Barum Czech Rally Zlín en ERC s’apprêtent à fêter les 50 ans

La 50e édition du Barum Czech Rally Zlín sera plus longue que les précédentes, avec un retour aux “anciennes spéciales légendaires”. Ce projet est en train d'être établi par les organisateurs de cette manche sur asphalte du FIA European Rally Championship.

Prévu du 28 au 30 août en tant que sixième manche de la saison 2020 d'ERC, le Barum Czech Rally Zlín sera disputé sur plus de 230 kilomètres, ayant obtenu une dérogation de la FIA, instance dirigeante du sport automobile. Cette année, le rallye couvrait moins de 220 kilomètres.



“Pour cet anniversaire, nous voulons proposer quelque chose de spécial aux participants,” déclare Miloslav Regner, responsable du Barum Czech Rally Zlín. “Au moins pour cette année particulière, nous aimerions retrouver d'anciennes spéciales légendaires. Bien sûr, cela requiert de nombreuses négociations avec les villages et les propriétaires de ces endroits où le rallye n'a pas eu lieu depuis de nombreuses années. Mais cette dérogation nous permet d'arranger l'itinéraire, dont nous espérons qu'il sera extraordinaire.”



Les 50 ans du Barum Czech Rally Zlín vont renforcer son partenariat avec le sponsor titre Continental Barum, qui a ouvert son usine de pneus à Otrokovice en 1971, l'année du premier Barum Rally. Pendant de nombreuses années, une spéciale a été organisée sur le terrain de l'usine, où l'on retrouve désormais le parc d'assistance.



En plus de l'association avec Continental Barum, il a été confirmé que l'événement allait rester au calendrier de l'ERC, perpétuant une relation qui a commencé en 1983 lorsque le rallye basé à Zlín a accueilli le FIA European Rally Championship pour la première fois.



“L'ERC entretient une longue et très prospère relation avec les organisateurs du Barum Czech Rally Zlín,” déclare Jean-Baptiste Ley, coordinateur du FIA ERC. “Le mois d'août est toujours attendu avec beaucoup d'impatience, et tous les ans, nous sommes très bien accueillis et le spectacle est au rendez-vous. En plus d'être bien géré, ce rallye est extrêmement populaire parmi nos pilotes et écuries engagés, qui y sont nombreux chaque saison. Nous renouvelons nos félicitations aux organisateurs du Barum Czech Rally Zlín pour cette statistique impressionnante.”

