“ Au vu de l’évolution de la situation internationale, l’édition 2021 connaîtra également quelques restrictions, mais nous travaillons pour être prêts à affronter toutes les conditions – et l’expérience que nous avons acquise l’année dernière nous rend plus forts” , a déclaré Rendina. “Nous avons l’approche habituelle : pour faire un grand Rally di Roma Capitale, nous devons impliquer les fans. L’attrait des événements de sport automobile est encore très élevé, ils peuvent englober de nombreux thèmes et impliquer les parties prenantes qui voient dans ce milieu une importante opportunité commerciale.”

Malgré l’impact de la Covid-19, “l’attention des médias et la passion autour du Rally di Roma Capitale ont été très importantes”, selon les dires des organisateurs de l’événement. “Notre rendez-vous a rassemblé 150 médias accrédités, plus de huit millions de téléspectateurs sur Eurosport, des heures de course couvertes en direct, des milliers d’articles publiés et la participation de plus de sept millions de personnes, pour un retour d’image à sept chiffres.”