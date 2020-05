Les organisateurs du Rally di Roma Capitale publient le programme de leur rendez-vous en ERC

-

Les organisateurs du Rally di Roma Capitale, comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ont publié le programme de leur manche 100% asphalte qui devrait avoir lieu du 24 au 26 juillet.

Ledit programme présente les principaux horaires, tels que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions (respectivement le 26 mai et le 8 juillet) et détaille le calendrier de la semaine du rallye à partir du 20 juillet.

Alors que la cérémonie de départ est prévue au pied du spectaculaire Castel Sant'Angelo de Rome le vendredi comme en 2019, la station balnéaire d'Ostie devrait accueillir la compétition sur deux jours, à partir de 19h30 heure locale le 24 juillet puis pour la dernière étape du rallye (26 juillet).

La ville de Fiuggi au sud-est de Rome, également célèbre pour son eau de source naturelle, sera une fois de plus le quartier général de l'événement et accueillera le parc d'assistance.

Cliquez ici pour consulter le calendrier, ou suivez ce lien : https://www.rallydiromacapitale.it/competitors/?lang=en

