Grupo Desportivo Comercial, organisateur du Rallye des Açores comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, se lance dans le virtuel !

Le vrai Rallye des Açores ayant été repoussé aux 17-19 septembre* en raison des restrictions gouvernementales imposées par l'épidémie de Covid-19, GDC a lancé le Rallye Virtuel des Açores pour fournir à ses fans leur dose de rallye et les encourager à rester chez eux.

Le Rallye Virtuel des Açores sera un défi en ligne, du 23 au 29 mars, basé sur le jeu vidéo Dirt Rally 2.0. Celui-ci est disponible via STEAM ou sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

L'épreuve comprendra 12 épreuves spéciales disputées par chacun des concurrents sur les voitures de type Rally2 (R5) sélectionnées.

Comme il n'a pas été possible de reproduire des versions virtuelles des spectaculaires spéciales qui rendent le vrai Rallye des Açores si attirant pour les fans comme pour les pilotes, le Rallye Virtuel des Açores sera basé sur des spéciales néo-zélandaises en raison de leur similitude avec celles de São Miguel.

Par exemple, la spéciale de Waimara Point, en Nouvelle-Zélande, représentera celle de Graminhais au Rallye des Açores. Elle deviendra ensuite Tronqueira une fois courue dans la direction opposée.

Elsthorpe Sprint remplacera Vila Franca/São Brás, Coroa da Mata sera basée sur One Beach Sprint stage, Te Awanga inversée sera Feteiras, alors que Sete Cidades sera représentée par Ocean Beach. Toutes les spéciales seront courues deux fois.

Les engagements sont ouverts par email àvirtual@azoresrallye.comet jusqu'au 21 mars à 23h59 heure locale (et en métropole). Le détail du règlement et le roadbook sont disponibles ici :https://drive.google.com/open?id=1l1OY2DpWSsv3_u-5RQHhNPaZKfIJnspP

*Sous réserve d'approbation par la FIA

The post Les organisateurs du rallye ERC lancent le Rallye Virtuel des Açores ! appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.