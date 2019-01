Les organisateurs prévoient “plusieurs innovations” pour le Rallye des Açores en ERC

Les organisateurs du Rallye des Açores, qui doit être la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes*, ont annoncé l'introduction de “plusieurs innovations” sur le parcours de cette épreuve sur terre.

Basé sur l'île de São Miguel du 21 au 23 mars, le Rallye des Açores est considéré comme l'un des plus spectaculaires de la planète.



L'édition de cette année comprendra cette fois encore un test le lundi, deux jours de reconnaissances, le toujours populaire City Show dans la ville hôte de Ponta Delgada le mercredi 20 mars, mais dans une version peaufinée, et trois jours de compétition à partir du jeudi 21 mars.



Un communiqué de l'organisation du rallye indique :“Le Rallye des Açores 2019 conserve le format habituel sur trois jours, mais avec plusieurs innovations au niveau des épreuves spéciales qui seront dévoilées plus tard.”



Les engagements débuteront le lundi 11 février et courront jusqu'au vendredi 1er mars. Le programme du rallye est disponible en cliquantici.



*En attente de l'accord du promoteur

