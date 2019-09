Les pilotes avertis contre les reconnaissances illégales au Cyprus Rally en ERC

Les pilotes qui participeront au Cyprus Rally ce mois-ci ont été avertis : ils ne doivent pas mener de reconnaissance des spéciales en dehors du programme officiel.

La moindre infraction résultera en une amende de 1000 euros, tandis que les commissaires de course pourraient infliger des sanctions supplémentaires.



Un communiqué des organisateurs indique : “Il faut se montrer clair sur le fait que la présence de tout participant et/ou membre d'une équipe dans n'importe quelle partie des spéciales, de quelque façon que ce soit, sera considérée comme une reconnaissance et sera pénalisée immédiatement.”



La reconnaissance pour le Cyprus Rally, avant-dernière manche du FIA European Rally Championship 2019, est prévue de 08h00 à 17h00 le mercredi 25 septembre et de 08h00 à 15h00 le jeudi 26 septembre.

