Les pilotes ERC qui ont tâté du circuit (2)

Suite de notre série mettant en avant les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes qui ont également participé à des courses en circuit. Voici dix autres pilotes qui ont franchi le pas.

Robert Kubica : Le Polonais, vainqueur d'une course de Formule 1, a remporté un rallye, 26 spéciales et inscrit 56 points sur cinq départs de manches ERC en 2013 et 2014.

Sébastien Loeb :Si Loeb est surtout connu pour ses exploits - et son succès phénoménal - dans le championnat du monde des rallyes, il a participé à trois épreuves de l'ERC, remportant deux victoires. Mais outre ses triomphes sur les spéciales, Loeb a également remporté des victoires sur circuit, notamment dans le Championnat du monde FIA des voitures de tourisme (WTCC). Il a également participé à deux reprises aux 24 Heures du Mans et s'est montré rapide lors de ses essais pour Renault et Red Bull en Formule 1.

Henrik Lundgaard (photo) : Le champion ERC 2000 a tenté une compétition d'un genre différent lorsqu'il a participé à la Coupe d'Europe FIA des voitures de tourisme (ETCC), à Adria en Italie, en 2007. Après avoir abandonné lors de la première course, il s'est classé deuxième dans la seconde. Le Danois a également remporté son championnat national de voitures de tourisme.

Niki Mayr-Melnhof : Les courses de GT permettaient autrefois d'étancher la soif de Mayr-Melnhof pour le sport automobile, mais après avoir remporté le championnat autrichien des rallyes en 2018, il vise maintenant des succès en ERC.

Sir Stirling Moss :Si le légendaire Britannique, récemment décédée, était connu comme pilote de circuit, il a disputé quelques épreuves de l'ERC dans les années 1950.

Thierry Neuville : Le candidat au titre de champion du monde des rallyes, qui a participé à cinq épreuves de l'ERC plus tôt dans sa carrière, a gagné lors de ses débuts en ADAC TCR Allemagne au Nürburgring la saison dernière. Gabriele Tarquini, vainqueur du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2018, a déclaré après coup : "Il a contrôlé toute la [première] course et a également été incroyable dans la deuxième alors qu'il a plu très fort."

Laurent Pellier : Avant de commencer à gagner sur des Peugeot 208 R2, ce qui l'a finalement mené à une campagne ERC1 Junior en 2018, Pellier a couru en F4 française.

Dariusz Poloński : Le concurrent de l'Abarth Rally Cup et vainqueur de la classe ERC2 a commencé sa carrière sur circuit avec des Fiat avant de passer au rallye en 1999 sur une Fiat Seicento Sporting.

Walter Röhrl :Le champion allemand de l'ERC 1974, devenu double champion du monde au début de la décennie suivante, a remporté sa classe aux 24 Heures du Mans 1981 au cours d'une illustre carrière.

Carlos Sainz : Bien que le football et le squash aient été ses activités de prédilection durant ses jeunes années, cet autre double champion du monde des rallyes s'est essayé à la Formule Ford avant de se lancer dans une carrière ultra-victorieuse sur route, avec sept victoires sur 23 départs en ERC.

