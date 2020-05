Les pilotes ERC qui ont tâté du circuit (3)

-

Pour conclure la série mettant en lumière les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes qui ont également couru sur circuit, en voici dix derniers qui ont fait preuve de polyvalence.

Stéphane Sarrazin (photo) : Ce double champion des Le Mans Series, qui a également pris un départ en Formule 1, s'est imposé sur sa dernière participation en ERC au Tour de Corse 2014.

ERC Le nouveau look de Vita en ERC IL Y A 6 HEURES

Petr Semerád : Trop jeune pour disputer un rallye dans sa République tchèque natale, où les pilotes doivent avoir 16 ans et plus pour participer, ce prometteur Junior ERC3 a couru en monoplace dans la série FIA CEZ avant d'avoir l'âge de passer au rallye.

Ricardo Teodósio : Le champion du Portugal en titre et habitué du Rallye des Açores a été pilote de course, des passages en Formule Ford et Formule Opel figurant sur un CV long et impressionnant.

Henri Toivonen : Vainqueur de six épreuves de l'ERC et destiné au titre mondial avant son accident mortel au Tour de Corse en 1986, Toivonen a testé une Formule 1 et a couru pour Eddie Jordan en Formule 3. Son frère Harri, qui a également gagné en ERC, s'est lui aussi essayé à la course sur circuit, tout comme leur père Pauli (voir ci-dessous).

Pauli Toivonen : La carrière du Finlandais n'a pas seulement consisté à coiffer la couronne de l'ERC en 1968, mais aussi à remporter des succès dans les courses de voitures de sport.

Mattia Vita : Mattia Vita a atteint les sommets de la Formule 3 après avoir fait du karting avec succès. Il se lance maintenant à l'assaut du Championnat FIA ERC Junior soutenu par Pirelli.

Adrienn Vogel :Vogel, qui prendra part à l'ERC3 en 2020, a participé à la Kia Platinum Cup pendant trois saisons.

Albert von Thurn und Taxis : Von Thurn und Taxis faisait autrefois des courses de voitures GT mais au bout de dix ans, avec "le manque de temps et les coûts qui explosaient vraiment", l'Allemand basé à Rome a décidé de poursuivre son rêve de devenir pilote de rallye. "Tout le monde m'a dit que c'était trop dangereux, trop difficile et trop de travail, mais la fascination est tellement plus grande", a-t-il récemment déclaré.

Sobiewsław Zasada :Le premier triple champion polonais de l'ERC a fait du circuit sur deux et quatre roues.

Aleks Zawada : Le Polonais né à Londres a évolué en monoplace avant de devenir une valeur sûre de l'ERC Junior, jouant le titre en 2017.

Photo : Toyota Hybrid Racing

The post Les pilotes ERC qui ont tâté du circuit (3) appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Les pilotes ERC qui ont tâté du circuit (2) IL Y A UN JOUR