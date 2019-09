Les pilotes ERC soutiennent la campagne de la FIA pour la sécurité routière

Les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont apporté leur soutien à la campagne de la FIA pour la sécurité routière avant le Rallye de Chypre.

Ils ont pris part à une séance photo pour promouvoir cette initiative cruciale qui a été lancée avec le soutien de la décennie d'action pour la sécurité routière de l'Organisation des Nations Unies et est basée sur quatre priorités.

Plaidoyers aux plus hauts niveaux :la FIA a développé des relations de travail clés avec des institutions internationales telles que l'ONU, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Union européenne et la Banque mondiale, ainsi que des gouvernement du monde entier.

Action sur le terrain :la FIA soutient son réseau de clubs via le FIA Grant Programme. Établi en 2012, celui-ci œuvre avec les clubs afin d'améliorer la sécurité routière au niveau local.

Sport auto et sécurité routière :la FIA a mobilisé la communauté du sport automobile afin de promouvoir sa campagne pour la sécurité routière.

Campagnes et Partenariats :la FIA a lancé ses propres initiatives, comme les 10 Règles d'Or, et une promesse en ligne dans sa mission de rendre les routes plus sûres. Afin de mobiliser pour la cause, la FIA a aussi monté plusieurs partenariats privés et publics avec des acteurs de premier rang.

