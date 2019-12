Les pilotes ERC3 Junior vont compter sur les pneus Pirelli pour les trois prochaines saisons

Eurosport Events, promoteur du FIA European Rally Championship, est ravi de la décision de la FIA de prolonger de trois ans le contrat de Pirelli comme fournisseur unique de pneumatiques pour les saisons 2020 à 2022 du FIA ERC3 Junior Championship.

Partenaire de longue date de l'ERC Junior et soutien dévoué des jeunes pilotes, Pirelli va également demeurer Official Series Partner de l'ERC, perpétuant son association durable avec Eurosport Events.



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, déclare : “Nous sommes ravis que la FIA ait prolongé son accord avec Pirelli pour trois saisons supplémentaires. Pirelli a réalisé un travail incroyable ces quatre dernières années, non seulement en fournissant des pneus mais aussi en enseignant aux jeunes pilotes ERC Junior comment gérer leurs pneus au mieux. En 2019, pour la première fois, l'ERC a été remporté par un champion ERC3 Junior, Chris Ingram, qui a gagné le titre ERC3 Junior en 2017. C'est la meilleure publicité possible pour une catégorie junior, et cela n'aurait pas été possible sans le soutien de Pirelli ces dernières années.”



La prolongation du contrat de manufacturier unique entre Pirelli et la FIA a été approuvée lors d'une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, à Paris le 4 décembre. L'entreprise va fournir ses pneus P Zero RK pour les trois manches sur asphalte de l'ERC3 Junior et ses pneus Scorpion K pour les trois manches sur terre. Elle apportera également son assistance lors des rallyes avec notamment des conseils techniques de ses ingénieurs expérimentés.



Terenzio Testoni, Rally Activity Manager chez Pirelli, ajoute : “Pirelli est ravi de continuer comme fournisseur de pneumatiques unique du FIA ERC3 Junior Championship, respectant la philosophie de notre compagnie toute entière : promouvoir les jeunes talents en rallye pour assurer l'avenir de ce sport. Pirelli étant également Official Series Partner de l'ERC, et présent sur divers championnats nationaux de rallye en Europe, les pilotes peuvent gravir les échelons depuis leurs débuts jusqu'au sommet avec nous, ce qui correspond parfaitement à l'esprit de l'ERC par ailleurs. Nous attendons avec impatience une nouvelle saison passionnante de beaux rallyes, avec l'objectif de découvrir davantage de champions en devenir.”



L'Histoire de Pirelli en sports mécaniques a commencé il y a plus d'un siècle, et l'entreprise italienne est impliquée en rallye depuis que ce sport a été établi à un niveau international. Actuellement présent en Formule 1 ainsi qu'en GT et dans des championnats nationaux sur deux et quatre roues, Pirelli est un leader mondial reconnu lorsqu'il est question de pneus très haute performance.



Calendrier FIA ERC3 Junior Championship 2020

Manche 1 : Azores Rallye (terre), 26-28 mars

Manche 2 : Rally Islas Canarias (asphalte), 7-9 mai

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie, terre), 29-31 mai

Manche 4 : 77th Rally Poland (terre), 26-28 juin

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Manche 6 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

