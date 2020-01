Les pilotes nationaux vont prouver leur talent en ERC

Les pilotes de niveau national vont de nouveau se mesurer aux plus grands talents européens lors de la saison à venir en FIA European Rally Championship.

Le calendrier 2020 d'ERC se compose de huit rallyes, qui sont tous au calendrier du championnat national de leur pays d'accueil.



Les stars locales et spécialistes de chaque rallye vont donc pouvoir montrer leur talent face à une concurrence internationale, tout en donnant du fil à retordre aux pilotes ERC.



Voici comment cela fonctionnera en 2020 :



Azores Rallye :Manche d'ouverture des championnats d'Europe et des Açores, deuxième manche du championnat du Portugal.



Rally Islas Canarias :Le deuxième rendez-vous de la saison d'ERC est la troisième manche du championnat d'Espagne et la deuxième du championnat des îles Canaries.



Rally Liepāja :Le championnat de Lettonie a lieu en deux étapes au Rally Liepāja, quatrième manche de l'ERC 2020.



77e Rally Poland :La quatrième manche de l'ERC est également la quatrième du championnat de Pologne.



Rally di Roma Capitale :Ce rallye sur asphalte est non seulement la cinquième manche de l'ERC mais aussi la cinquième opportunité de marquer des points pour les concurrents du championnat d'Italie.



Barum Czech Rally Zlín :L'avant-dernier rendez-vous du championnat tchèque est la sixième manche de l'ERC.



Cyprus Rally :Cette manche qualificative du championnat de Chypre est l'avant-dernier rendez-vous de l'ERC.



Rally Hungary :Le Rally Hungary sera la manche décisive de la saison en ERC et en championnat de Hongrie.



Ricardo Teodósio (photo) était le troisième meilleur pilote du championnat du Portugal lors de l'Azores Rallye la saison dernière. Il a ensuite remporté son titre national pour la première fois.

