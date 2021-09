Pep Bassas, sur la Peugeot 208 Rally4 du Rallye Team Spain, comptait près d’une minute d’avance en ERC3 lorsqu’il est sorti de la route dans l’ES5, laissant l’avantage à Jean-Baptiste Franceschi.

Le Français a perdu du temps dans la matinée en raison de problèmes d’intercom et d’embrayage, mais il a récupéré la tête de la catégorie même s’il a terminé la dernière spéciale de Grupo Marques avec des problèmes de freins sur sa Renault Clio Rally4.



“Ça a été une journée très difficile avec beaucoup de hauts et de bas”, a-t-il déclaré.“Maintenant, nous devons juste rester concentrés et finir ce rallye après l’accident de Bassas.”



Le coéquipier de Franceschi, Ola Jr Nore, n’a pas pris le départ sur l’autre Clio Rally4 du Toksport WRT.

