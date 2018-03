Les réactions des pilotes de l’ERC après le Rallye Azores Airlines

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov, Ricardo Moura/Antonío Costa et Bruno Magalhães/Hugo Magalhães ont pris part à la conférence de presse ayant suivi la première manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018, aux Açores. Voici ce qu'ils avaient à dire.

Q : Après un abandon tellement décevant ici l'année dernière, vous êtes bien revenu avec une fabuleuse victoire. À quel point êtes-vous content à cet instant ?



AL :

En fait, je suis un peu mal à l'aise parce que ma combinaison est un peu mouillée avec tout le champagne ! Mais je suis absolument comblé car cela a été une bagarre géniale avec ces deux messieurs. Ils ont gagné les deux dernières années, alors je suis très fier d'être en leur compagnie et heureux de gagner devant autant de spectateurs qui nous soutiennent et nous chérissent toujours. Merci beaucoup pour votre soutien, les Açores !



Q :

Ce rallye est classé parmi les plus difficiles du monde mais vous l'avez terminé sans erreur, sans problème. En quoi votre approche a-t-elle été différente cette année ?



AL :

J'ai voulu laisser de côté ma façon habituelle de piloter, mes sentiments et mon intention d'attaquer tout le temps. Cela a été un rallye très dur pour moi, devant me contrôler moi-même, mais en vue de la ligne d'arrivée, j'ai pu décompresser, j'ai fait quelquesdonutset perdu quelques secondes. Mais ça ne fait rien car j'ai attendu si longtemps cette victoire. Tout a fonctionné et payé, merci à l'équipe, aux sponsors et à tous ceux qui nous soutiennent. J'espère qu'on va continuer comme ça.



Q :

On se tourne vers votre copilote, Alexey Arnautov. À quoi avez-vous pensé quand Alexey [Lukyanuk] a commencé à faire sesdonuts? Vous êtes-vous dit qu'il était fou ?



AL :

Eh bien, je n'ai pas compris ce qu'il se passait sur le coup. À la fin desdonuts, c'était fait, alors que pouvais-je dire ? Je lui ai demandé :“Qu'est-ce que tu fais ?”Et il a dit :“Je suis content !”J'ai répondu :“OK, continue.”



Q :

Ricardo Moura, ce n'est pas tout à fait la victoire d'il y a deux ans mais voici une impressionnante deuxième place pour votre premier rallye sur une ŠKODA Fabia R5. Parlez-nous de votre rallye...



RM :

Je suis assez content d'être avec ces deux super pilotes. Alexey est clairement le pilote le plus rapide en Championnat d'Europe et Bruno a fait un travail fantastique, comme l'année dernière où il a fini deuxième du championnat. Je suis assez content d'être sur ce podium avec une fantastique seconde place devant mon public, dans ma ville et sur ces spéciales que j'adore. C'est assez sympa. Un grand, grand merci à mes sponsors, mon équipe, ma famille, mes amis, mon copilote. On a fait du super boulot pour notre première fois avec cette voiture. Pas de grosse erreur, quelques soucis comme les autres pilotes, alors je suis satisfait de la seconde place après un dur week-end pour tout le monde et je suis assez content de rejoindre ces deux super pilotes sur le podium.



Q :

Question à votre copilote, Antonío Costa. Il y a eu quelques soucis qui ont empêché que le rallye soit meilleur pour vous, comme la crevaison du vendredi matin. Que dire de votre rallye ?



AC :

On a eu quelques problèmes mais cela a été un bon rallye pour nous, avec la deuxième place du général et la première du championnat portugais. On se tourne maintenant vers le prochain.



Q :

Bruno Magalhães, il y a quelques mois, vous étiez en Lettonie à lutter pour le Championnat d'Europe mais un accident à mis fin à vos espoirs et vous a valu de grandes douleurs. Vous êtes maintenant de retour sur le podium et devez être satisfait !



BM :

Je suis ici sur le podium et nous sommes les trois derniers vainqueurs de ce rallye réunis, alors, c'est sûr, nous sommes les meilleurs pilotes sur ce rallye, je pense ! C'est un grand plaisir et je pense que nous avons fait du très bon boulot. Nous avons eu quelques soucis et malheureusement perdu un peu de temps aujourd'hui dans la première spéciale, mais je suis content de mon rythme, content d'avoir complètement retrouvé la confiance, et j'espère me rendre sur le prochain rallye.



Q :

Et enfin, Hugo Magalhães, cela a été une nouvelle édition fantastique du Rallye Azores Airlines, avec un nombre d'engagés record de 35 voitures de type R5. Quel rallye et quelle organisation, n'est-ce pas ?



HM :

Avant tout, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu, vous avez rendu tout cela spécial pour nous. Cela a été un bon rallye, on a eu quelques soucis mais au final, on doit être contents de notre performance et de notre résultat. On a inscrit quelques bons points au championnat et en fait, on se concentre sur le prochain rallye. Les organisateurs sont parmi les meilleurs et c'est un grand plaisir pour nous d'être ici.