Les rêves se réalisent : Munster s’associe à Snijers, légende de l’ERC

Pilote ERC3 Junior, Grégoire Munster va changer de baquet pour jouer le rôle de copilote auprès de Patrick Snijers, légende du rallye, dans le championnat belge Omloop van Vlaanderen à partir de demain (vendredi).

Munster, qui pilotait pour l'ADAC Opel Rallye Junior Team dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli cette saison, assure l'intérim du copilote habituel de Snijers, Davy Thierie, dans la Porsche 997 GT3 exploitée par l'équipe BMA Autosport appartenant au père de Munster, Bernard.



“À mon avis, des milliers de gens rêveraient de pouvoir participer à un rallye avec Patrick,” déclare Munster. “Quand j'ai su que Patrick recherchait un copilote, j'ai proposé mes services à mon père, et quand il a renoncé à trouver un vrai copilote, j'ai dit que je serais ravi d'adopter ce rôle moi-même.”



“Non seulement c'est une opportunité de prendre du plaisir, mais c'est aussi pour moi une étape de mon apprentissage actuel dans l'objectif de devenir un meilleur pilote de rallye, plus complet. Aux côtés d'un si grand champion, on apprend forcément quelque chose.”



“Ce ne sera pas facile, car les notes sont en néerlandais. En plus, Patrick utilise un système différent de celui que j'ai avec Louis [Louka]. Mais c'est particulièrement intéressant et instructif. De plus, je serai aussi dans une Porsche à propulsion qui développe plus de 500 ch. J'ai du pain sur la planche, mais j'attends ça avec impatience.”



Munster s'est montré très rapide lors de sa première campagne complète en ERC3 cette année mais a souvent manqué de chance. Il était septième du classement général provisoire avec un meilleur résultat de quatrième dans sa catégorie au Rally Islas Canarias en mai.



Il a sept départs à son actif en tant que copilote, tandis que Snijers a remporté le FIA European Rally Championship en 1994.

