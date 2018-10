Kristóf Klausz avait bien des fans de rallye à remercier après avoir atteint l'arrivée de la dernière manche du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans en sixième position.

Klausz a perdu près de 20 minutes après être sorti de la route dans la dixième spéciale du Rally Liepāja, ce mois-ci. Mais après que des spectateurs l'ont aidé à remettre sa PEUGEOT 208 R2 sur la route, le Hongrois a été en mesure de terminer ce rendez-vous sur terre rapide auquel il participait pour la cinquième fois.

“Les spéciales étaient vraiment très sympas, très rapides et on a pu apprendre beaucoup, c'était donc une très bonne expérience”, a dit le pilote équipé de Pirelli. “On a été de plus en plus proches des leaders, la courbe de progression était donc bonne, on s'est améliorés continuellement et la voiture a fonctionné parfaitement. Puis, dans la spéciale 10, on est arrivés un peu vite dans un virage à droite un peu trop étroit et on a glissé sur le côté gauche de la voiture. Ensuite, on est allés dans un fossé et on y est restés presque 20 minutes. Les spectateurs ont dû nous en sortir. Mais on est à l'arrivée et j'espère que ça se passera mieux pour nous l'année prochaine.”

The post Les spectateurs au secours de Klausz en ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.