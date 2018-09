Les stars de l’ERC ont brillé en Turquie

Le champion du FIA ERC Junior Under 27 Chris Ingram était au top de sa forme pour ses débuts en championnat du monde WRC avec une troisième position de classe, et une neuvième place du général en Turquie aujourd'hui.

Co-piloté par son compatriote Ross Whittock, Ingram a suivi au classement l’ancien habitué de l’ERC, Simone Tempestini. Le vainqueur du titre de l’ERC 2013, Jan Kopecký, a remporté les honneurs pour la cinquième fois cette saison pour se rapprocher du titre de champion du monde dans la deuxième division de la discipine.



«C’est une expérience incroyable», a déclaré Ingram, qui pilotait une ŠKODA Fabia R5 pour Toksport WRT et qui sera de retour dans les rangs de l’ERC le week-end prochain lors du PZM Rally Poland. «C’est ma première épreuve au Championnat du monde des rallyes dans une voiture R5."



Le triple champion de l'ERC, Kajetan Kajetanowicz, s'est battu contre des problèmes mécaniques pour terminer le Rally Turkey Marmaris en 11e position et quatrième de classe. Il a commencé l'épreuve avec le cinquième temps le plus rapide sur la spéciale en ville de Marmaris.



À l’exception de Sébastien Ogier, qui a terminé 10e, tous les pilotes du top 10, dont les trois meilleurs Ott Tänak, Jari-Matti Latvala et Hayden Paddon, comptent une expérience de l’ERC.

