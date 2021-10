Les stars du Championnat d’Europe FIA des Rallyes et leurs voitures se préparent à voler très haut deux fois dans l’emblématique spéciale de Lameirinha, ES12 et ES16 du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras qui seront retransmises en direct sur Facebook et YouTube.





RAPPEL DE LA COUVERTURE EN DIRECT

ES12 :Lameirinha 1 (13,99 km) à partir de 11h05 CET -1, dimanche 3 octobre surYouTube.



ES16 :Lameirinha 2 (13,99 km) à partir de 15h00 CET -1, dimanche 3 octobre surYouTube.



Liens utiles :

CliquezICIpour voir l’ordre de départ de la deuxième étape.

CliquezICIpour découvrir l’itinéraire.

CliquezICIpour suivre le chronométrage en direct.

Cliquez

