Plusieurs pilotes du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA profitent du Rally Islas Canarias pour soutenir le week-end des bénévoles et des officiels de la FIA, en rendant hommage aux nombreux hommes et femmes qui donnent de leur temps pour aider à la réalisation d’événements de sport automobile.

À cette occasion, la FIA a remis à un certain nombre de bénévoles des prix reconnaissant le rôle essentiel qu’ils jouent dans un large éventail de disciplines pour les fédérations du sport automobile nationales.

Lors de sa visite au Grand Prix de Bahreïn, ce week-end, le président de la FIA, Jean Todt, rencontre les commissaires et le personnel médical en poste sur le circuit. Il a également présenté ses félicitations aux huit officiels et commissaires qui ont été récompensés pour leur travail et leur dévouement.

“Je félicite tous les bénévoles qui consacrent généreusement leur temps et leur énergie pour assurer la sécurité et le succès de chaque événement de sport automobile de la FIA”, a déclaré Todt. “Sans eux, nous ne pourrions pas courir. En cette période sans précédent, je rends un hommage particulier aux services médicaux qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19.”

Les pilotes de l’ERC rendent hommage aux commissaires, aux bénévoles et au personnel médical

Andreas Mikkelsen, vainqueur en Championnat du monde des Rallyes de la FIA et en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, prend part ce week-end au Rally Islas Canarias. “Nous devons donner plus de crédit aux bénévoles pour le travail qu’ils font”, a-t-il déclaré. “Ils travaillent toute la journée pour faire fonctionner les épreuves et ce qu’ils font est quelque chose d’incroyable. Ils m’ont aidé à la fois sur les spéciales et en dehors lorsque j’ai eu des problèmes, toujours avec un coup de main et une attitude positive, même s’il pleut à verse dehors. C’est quelque chose qu’on ne peut qu’admirer.”

Oliver Solberg, 19 ans, l’un des deux pilotes en lice pour le titre FIA ERC1 Junior au Rally Islas Canarias : “Sans eux, nous ne pourrions pas courir et je leur suis très reconnaissant de nous aider.”

L’Irlandais Craig Breen, vainqueur de cinq épreuves de FIA ERC dans le passé : “Un grand merci à tous les gars et les filles qui nous permettent d’aller faire notre travail, surtout quand ils peuvent rencontrer toutes sortes de conditions météorologiques.”

Callum Devine, dont la campagne en FIA ERC1 Junior est soutenue par l’ASN irlandaise, Motorsport Ireland, s’est porté volontaire pour des événements dans le passé. “Ce qu’ils font est formidable et très apprécié”, a-t-il dit.“En Irlande, ils œuvrent généralement sous la pluie plutôt qu’au soleil, alors chapeau à eux, ils font un excellent travail. Je me suis porté volontaire pour quelques rallyes locaux près de chez moi, c’est important d’essayer d’aider quand on le peut.”

Comme Devine, Chris Ingram, champion FIA ERC 2019, s’est porté volontaire sur des événements et appelle les autres pilotes à suivre son exemple : “Tous les pilotes devraient se porter volontaires sur un événement par an, c’est très important.”

Marijan Griebel, double champion ERC Junior, a ajouté : “Tout ce que je peux dire, c’est un grand, grand merci. Lors des rallyes, on a besoin de beaucoup de bénévoles et de personnes qui aiment ce sport et qui nous aident à le pratiquer. Sans eux, cela ne serait pas possible, je les remercie tous.”

Sept cents hommes et femmes sont essentiels au succès du Rally Islas Canarias

Quelque 700 hommes et femmes se portent volontaires sur le Rally Islas Canarias, dont 25 font partie de la seule équipe d’experts technique. Telle est l’ampleur du soutien nécessaire pour permettre aux épreuves de sport automobile d’avoir lieu.

Les bénévoles honorés lors d’événements dans le monde entier

Outre le Rally Islas Canarias, manche décisive de la saison 2020 du FIA ERC, et le Grand Prix de Bahreïn, des bénévoles et des officiels sont en action ce week-end à Kyalami, en Afrique du Sud, pour l’Intercontinental GT Challenge de la FIA, sur l’épreuve de FIA Super GT au Fuji International Speedway, au Japon, et pour les essais de présaison de Formule E FIA à Valence en Espagne.

Toute personne souhaitant en savoir plus sur la manière de devenir bénévole est encouragée à contacter son ASN locale.

Pour plus d’informations :https://www.fia.com/2020-fia-volunteers-weekend-resource-page

