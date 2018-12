Les stars et meilleurs moments 2018 des reporters d’ERC Radio

Les reporters d'ERC Radio Julian Porter (à gauche) et Chris Rawes (à droite) ont pris un peu de temps, en cette période de préparation des fêtes, pour discuter d'une nouvelle campagne mémorable en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Voici ce qu'il restera de plus marquant pour le duo.

PILOTE DE L'ANNÉE

JP : Nikolay Gryazin n'a laissé que deux points [pour obtenir le meilleur score possible] sur ses quatre résultats pour gagner le Championnat ERC Junior des moins de 28 ans [Under 28], allant même défier de temps en temps le champion général, Alexey Lukyanuk.

CR : Mārtiņš Sesks a montré un talent impressionnant en remportant le titre Under 27 mais aussi en démontrant qu'il a mûri en tant que pilote après avoir participé à l'ERC Junior Experience. Il a les atouts pour devenir champion d'Europe et champion du monde dans l'avenir. Il est rapide et “vendeur”, un peu comme un jeune Andreas Mikkelsen.

COPILOTE de L'ANNÉE

JP : Alexey Arnautov est non seulement le champion ERC 2018 mais probablement aussi le copilote le plus courageux du championnat aux côtés du toujours spectaculaire et toujours courageux Alexey Lukyanuk.

CR : Julian trouve Alexey Arnautov courageux mais je choisis un autre Russe, Yaroslav Fedorov, un gars sympa et aussi très courageux assis à côté du terriblement rapide Gryazin. Fedorov s'est détendu un peu face au pilotage de Nikolay cette saison, ce qui lui a permis de s'ouvrir un peu plus et de montrer que son éternelle mascotte Porky Pig n'est pas la seule dans l'équipe à pouvoir s'amuser.

NOUVEAU VENU DE L'ANNÉE

JP : Les progrès de Fabian Kreim depuis les Açores jusqu'à la Lettonie a été assez impressionnante et prouvé son talent évident. C'était aussi génial de voir que ŠKODA AUTO Deutschland a fait un bon choix en investissant à nouveau dans un programme ERC et donnant à un jeune et prometteur pilote la chance d'impressionner en dehors de son pays.

CR : En plus d'un nom de famille qu'il m'a fallu toute la saison pour prononcer correctement, notre jeune pilote turc Orhan Avcioglu a la bonne attitude. Il a compris qu'il n'allait pas être aussi rapide que son équipier U28 Chris Ingram durant sa première saison en ERC, mais Orhan a un plan bien défini en ERC avec 2018 comme année d'apprentissage et 2019 pour obtenir des podiums. De plus, il délivre quelques impressionnants casse-croûtes à l'équipe d'ERC Radio sur les rallyes !

ÉQUIPE DE L'ANNÉE

JP : Toksport WRT mérite un grand crédit, ayant guidé Chris Ingram dans sa transition d'une voiture de type R2 à une R5 et engagé une voiture pour Orhan Avcioglu sur chaque manche.

CR : C'est très difficile pour moi de choisir car l'ADAC Opel Rallye Junior Team et le Saintéloc Junior Team ont tous deux montré une grande implication en ERC et aussi développé les talents de leurs jeunes pilotes. Mais si je dois n'en garder qu'une, ce doit être l'ADAC Opel Rallye Junior Team, avec une faible marge. Leur organisation est très professionnelle sur le parc d'assistance, l'ADAM est rapide et solide et ils ont développé quelques pilotes très rapides, aussi, le vice-champion U27 Tom Kristensson étant l'un d'eux et à suivre dans l'avenir.

MOMENT DE L'ANNÉ

JP : Le crash d'Efrén Llarena et Sara Fernández au Rally Islas Canarias a été un gros choc car ils étaient dans la lutte pour la tête à ce moment. Mais ce qui ressort pour moi, c'est la détermination de Sara pour repartir, malgré la roue avant droite arrachée.

CR : Le scénario des derniers kilomètres dans la dernière spéciale du Rallye de Chypre a été fabuleux. Les espoirs de victoire de Nasser Al-Attiyah ont été anéantis par une crevaison, Bruno Magalhães aurait pu s'imposer mais Simos Galatariotis l'a fait pour 0,6 seconde. Le suspense était palpable, du pur ERC !

