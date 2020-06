Les succès du copilote Hlousek en ERC récompensés par un baquet d’usine

-

Jan Hloušek, qui a guidé Filip Mareš vers le titre en Championnat FIA ERC1 Junior l'an dernier, a reçu une nouvelle reconnaissance de ses talents de copilote.

Le talentueux Tchèque de 27 ans naviguera le champion d'Europe 2013, Jan Kopecký, dans une Škoda Fabia R5 Evo de la catégorie Rally2 et en spécification usine. Le Barum Czech Rally Zlín, comptant pour l'ERC et qui aura lieu du 28 au 30 août, fera partie de leur programme.

“J’attends avec impatience ce nouveau défi et de travailler avec cette grande équipe”, dit Hloušek. “J'ai connu une approche professionnelle du rallye avec Filip Mareš, mais ce sera une expérience complètement différente. Je suis conscient que, en plus du travail dans la voiture, il y aura des demandes élevées non seulement en termes d'entraînement physique, mais aussi dans le cadre des activités media et marketing.”

Hloušek remplace Pavel Dresler, qui a mis un terme à son activité de copilote à la fin de la saison dernière. Mareš, pilote de l'ACCR Czech Talent Team qui doit disputer une sélection de rallyes ERC cette année en guise de récompense pour son titre ERC1 Junior, n'a pas encore annoncé de remplaçant pour Hloušek, mais il a déclaré par voie de communiqué : “Je veux adresser un grand merci à Jan pour le bout de chemin que nous avons fait et tous les rallyes que nous avons gagnés ensemble. Jan est un grand professionnel et un des meilleurs copilotes dans notre pays.”

Kopecký et Hloušek courront pour la première fois ensemble demain (samedi) lors du MOGUL Test Rally sur le Sosnová Autodrome, près de Česká Lípa. Ce rendez-vous est constitué de trois spéciales à l'intérieur du complexe, pour une distance chronométrée de 30 kilomètres. Il est organisé en adéquation parfaite avec les mesures de santé et de sécurité prises par le gouvernement tchèque en réponse à la pandémie de COVID-19.

Plusieurs autres pilotes tchèques ayant une expérience de l'ERC seront au départ, parmi lesquels Jan Černý, Václav Pech, Vojtĕch Štajf, Antonín Tlusťák et le Junior ERC3 Petr Semarád.

Photo : Škoda Motorsport

