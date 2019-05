Les succès mondiaux de Tänak inspirent Jeets pour ses débuts en ERC

Soutenu par l'Estonian Autosport Union, Gregor Jeets suit les traces de son père Raul Jeets en rejoignant le Championnat d'Europe FIA des Rallyes après avoir été inspiré pour débuter dans la discipline par Ott Tänak et Markko Märtin, qui ont tous deux gagné au niveau mondial.

Jeets Sr a été un concurrent régulier de l'ERC en 2015 et 2016 mais son fils de 18 ans n'a aucune connaissance du championnat d'Europe ni de l'adversité qu'il aura face à lui dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli.

“Ce sont mes débuts en ERC, et c'est donc mon premier gros rendez-vous”, dit Jeets, copiloté par l'expérimenté Kulda Sikk. “En fait, je n'ai fait que sept rallyes et les deux que j'ai déjà faits cette année étaient des rallyes hivernaux.”

“Avant le rallye, j'ai fait cinq ans de karting en Estonie, en Finlande et en Europe, et participé une fois au championnat du monde. Mon père, Raul Jeets, a fait de l'ERC, donc le rallye est aussi dans la famille. Et puis, quand on a Ott Tänak et Markko Märtin venant du même pays que soi, on réalise que tout est possible.”

Comme Jeets, Ken Torn sera soutenu par l'Estonian Autosport Union pour ses débuts en ERC3 Junior, lui aussi sur une nouvelle Ford Fiesta R2T version 2019.

“Je n'ai jamais fait ce rallye mais je pense que les spéciales seront similaires à ce que nous avons dans le sud de l'Estonie”, dit Torn. “Mon but est de bien me préparer, de finir le rallye et de profiter du week-end. La nouvelle Fiesta est une très bonne R2, je l'apprécie beaucoup et c'est un bon pas en avant par rapport à la précédente. Je ne connais pas beaucoup de pilotes mais je connais Jean-Baptiste Franceschi car nous avons couru ensemble en championnat du monde l'année dernière.”

