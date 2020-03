Les voitures de l’ERC aux FIA Motorsport Games

Les voitures éligibles pour le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA seront en action lors ds Jeux du Sport Automobile de la FIA qui se dérouleront, pour leur deuxième édition, au Circuit Paul Ricard en France, du 23 au 25 octobre.

Les Jeux olympiques de sport automobile ajoutent le rallye à leur liste de disciplines pour 2020. Les voitures du Rallye 2 (anciennement R5) et du Rallye 4 (anciennement R2) devraient en faire partie.



Parmi les pilotes ayant l'expérience de l'ERC et ayant roulé précédemment sur le Circuit Paul Ricard, qui accueille chaque année le Rallycircuit Côte d'Azur, on citera Robert Consani, Stéphane Lefebvre et Pepe López.

