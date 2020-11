Les points inscrits par Efrén Llarena, troisième au général, et Pep Bassas, deuxième en ERC3 et ERC3 Junior, au Rallye de Hongrie ont permis à la structure soutenue par la fédération espagnole de passer devant le Saintéloc Junior Team – représenté par Marijan Griebel et Alexey Lukyanuk – pour 14 points après quatre manches. L’Estonian Autosport Junior Team a conservé la troisième place.