L’espoir britannique Creighton au Rally di Roma Capitale en ERC

William Creighton est le dernier jeune espoir à avoir choisi le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA pour acquérir de l'expérience au niveau international et montrer le potentiel qui avait fait de lui le favori pour remporter cette saison le titre de champion britannique junior de la discipline.

Creighton, 22 ans, s'est inscrit en Championnat FIA ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale qui aura lieu à la fin de ce mois (24-26 juillet), après être passé au niveau européen suite à l'annulation du championnat britannique en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a remporté sa classe lors de la première épreuve de la saison du championnat britannique, le Cambrian Rally au Pays de Galles en février. Mais comme aucune autre épreuve du British Rally Championship (BRC) n'aura lieu, le Rally di Roma Capitale est l'occasion idéale pour lui de passer à un niveau supérieur et de parcourir plus de kilomètres en compétition au volant de sa nouvelle Ford Fiesta R2T version 2020, après avoir piloté une Peugeot 208 R2.

"Au début de l'année, notre plan était de courir à 100 % en BRC Junior", a expliqué Creighton. "Ça a bien débuté, mais tout s'est malheureusement arrêté pour cause de COVID-1. "On a eu un long break et maintenant, on s'efforce de s'y remettre. Rome est une opportunité et une aventure. On est inscrits au championnat junior de l'ERC et l'ERC est évidemment le sommet avec le championnat du monde – mais il est difficile de savoir à quoi s'attendre tant que je n'ai pas vu la liste des engagés."

Ancien pilote de kart et diplômé universitaire, Creighton a fait une seule apparition en ERC à ce jour, au Circuit of Ireland Rally 2016. Il a couru une seule fois sur asphalte, lors des Mayo Stages en Irlande au mois de mars, avec sa Fiesta qui est préparée par l'équipe expérimentée David Greer Motorsport.

"Je suppose qu'être originaire d'Irlande signifie que bien conduire sur le bitume n'est pas un problème. Mais à Rome, ce sera très différent, j'en suis sûr, de ce qu'on a ici", a poursuivi Creighton. "On a toujours été dans la 208 [sur asphalte] et on n'a fait qu'un petit kilométrage dans la Fiesta sur goudron, donc il faudra un peu de temps pour s'adapter. Ça va clairement être une nouvelle expérience pour nous."

Creighton, qui sera copiloté par l'Irlandais Liam Regan, est l'un des nombreux talents en devenir qui prendront part à la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli au Rally di Roma Capitale. L'Espagnol Pep Bassas, le Belge Amaury Molle, l'Autrichien Nikolai Landa et le Suédois Dennis Rådström font partie du contingent ERC3 Junior annoncé à ce jour pour cette manche d'ouverture sur asphalte.

