L’espoir tchèque Cais voulait mieux à domicile en ERC

Erik Cais a confirmé son statut de concurrent de pointe en Championnat FIA ERC3 Junior quand il a fini en dauphin d'Efrén Llarena pour cinq secondes au Barum Czech Rally Zlín.

Pour ce qui n'était que son 18e rallye, le pilote soutenu par l'Autoklub de République tchèque a été une menace constante pour les candidats au titre qu'étaient Llarena, Sindre Furuseth et Ken Torn, ainsi que pour le plus expérimenté Jean-Baptiste Franceschi.

Mais bien qu'ayant décroché la deuxième place à la fois dans la catégorie soutenue par Pirelli et en ERC3, Cais n'a pas caché sa déception à l'arrivée de son rallye national.

“Je suis déçu, il y avait beaucoup de pression et je suis triste de ne pas avoir fini comme je voulais”, a dit l'ancien vététiste de descente âgé de 20 ans seulement. “Si ce résultat était survenu à Rome ou autre part, j'aurais été totalement content de cette position. Mais c'est mon rallye à la maison et je voulais plus. Peut-être l'année prochaine.”

Malgré sa frustration, Cais a ajouté qu'avoir été le plus rapide de sa catégorie dans la légendaire spéciale de Pindula avait été “un bon point”.

