Lewandowski retrouve l’ERC3 en tant que champion de Pologne des deux roues motrices

Łukasz Lewandowski s'apprête à participer au Championnat FIA ERC3 Junior en 2020, bien qu'il ait craint à un moment qu'un grave accident puisse mettre un terme à sa carrière au volant.

En 2016, Lewandowski a subi ce qu'il décrit comme un "terrible accident" dans lequel il s'est cassé les deux jambes. Mais il a rebondi et, la saison dernière, il a remporté le titre de champion de Pologne des deux roues motrices (2RM) tout en montant une campagne ERC3 en 2020.

“J'ai bien failli ne jamais remporter mon titre de champion de Pologne, car j'ai eu un terrible accident de rallye en 2016, dans lequel je me suis cassé les deux jambes”, raconte Lewandowski. “Honnêtement, à l'époque, je pensais que je ne reviendrais jamais, mais ma passion était plus forte. Cet accident a beaucoup changé dans ma vie et mon approche du rallye. Quand j'ai décidé de réessayer, j'ai tout changé dans ma préparation et mon entraînement et nous avons fini champions de Pologne en deux roues motrices. C'était incroyable, car cela a dépassé toutes mes attentes, surtout si l'on tient compte du fait que j'ai commencé le rallye très tard, dans la trentaine, et que je n'avais aucun lien avec ce sport auparavant.”

Un rêve qui devient réalité

“Nous avons choisi l'ERC pour 2020 parce que nous avons gagné le championnat de Pologne en 2RM la saison dernière et que nous avons toujours rêvé de participer à l'ERC”, dit Lewandowski, qui sera copiloté par son compatriote Piotr Białowąs. “Mais il n'y a pas de pression du tout. J'ai 44 ans et pour une raison quelconque, personne ne prévoit de carrière en rallye pour les gars de mon âge. Cela dit, je suis simplement curieux de savoir si je suis capable de rivaliser au niveau européen, en particulier contre les jeunes pilotes juniors qui sont probablement les meilleurs talents du continent.”

Objectif cinquième place

“Nos objectifs pour la saison sont de nous classer dans le top 5 en 2RM et nous espérons obtenir suffisamment de points pour terminer à la cinquième place. En raison de la pandémie de COVID-19, tout est compliqué, mais plus je vieillis, plus j'aime les défis et cela devrait jouer en notre faveur. Un autre défi est certainement le fait que nous ne connaissons pas les rallyes.”

Une vie en dehors du rallye

“Au quotidien, je participe à la gestion des entreprises familiales. L'une est dans le domaine de la publicité et une autre fabrique des produits pour enfants. Nous finançons nos rallyes à partir des entreprises familiales et je bénéficie d'un grand soutien de ma famille et de mon équipe, EvoTech.”

Grosse concurrence en ERC3

Lewandowski fera ses débuts au Rally di Roma Capitale parmi 20 pilotes éligibles pour la catégorie ERC3. Voilà qui montre bien le niveau d'intérêt du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

