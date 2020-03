L’ex-pistard Mayr-Melnhof poursuit en ERC

Niki Mayr-Melnhof va chercher à poursuivre son impressionnante transition des circuits aux rallyes en s'embarquant cette année pour une saison complète en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Après une carrière réussie en courses de GT, l'Autrichien s'est concentré sur le rallye à partir de 2016. Il a remporté le titre national deux ans plus tard et fait ses débuts en ERC au Rallye de Liepāja en octobre 2018.

S'étant engagé avec le statut prioritaire ERC en 2019, Mayr-Melnhof a impressionné en inscrivant des points dès son premier rendez-vous, le Rally Islas Canarias, avant de décrocher une arrivée dans le top 5 au Rallye de Chypre.

L'appel de la compétition et de belles destinations

“L'ERC est le meilleur championnat et le plus compétitif au monde dans la catégorie R5, et il comprend quelques destinations incroyables. J'ai eu le plaisir de courir quelques rallyes l'année dernière et j'adorerais découvrir le reste du calendrier.”

Plus d'apprentissage prévu pour 2020

“Nous avons appris beaucoup la saison dernière et espérons pouvoir continuer à progresser et à trouver notre rythme graduellement. Nous sommes très conscients de la forte adversité, qui motive encore plus notre équipe à faire du mieux possible. Nous allons nous battre chèrement pour arriver au sommet mais la clé sera la régularité.”

Des préparations menées tambour battant

“Toute l'équipe a mis beaucoup d'efforts dans la préparation de cette nouvelle saison, passant l'hiver à travailler sur le set-up. J'apprends encore la voiture mais nos tests ont été fructueux sur terre et sur asphalte, et nous verrons où nous en sommes après quelques rallyes. Je me suis aussi bien entraîné avec mon coach, Zsolt Matics, chez Fit4Race. C'est un entraîneur fabuleux qui vous pousse à vos limites et au-delà.”

Toujours avec Welserscheimb et DriftCompany

Poldi Welserscheimb continuera de copiloter son compatriote Mayr-Melnhof, qui prolonge aussi son partenariat avec la structure DriftCompany de l'ancien champion d'Autriche Beppo Harrach, dont il pilotera une nouvelle Ford Fiesta R5 MkII. “J'apprends encore beaucoup à chaque rallye mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe très forte et expérimentée, qui m'a énormément aidé ces dernières années”, dit Mayr-Melnhof.

Un monde complètement différent

“La plus grande différence avec les courses sur circuit est de savoir quand on peut attaquer à 100% et quand il faut être un petit peu prudent. Mais c'est un monde complètement différent car on s'adapte à des conditions qui changent constamment et il faut de la patience dans des conditions difficiles.”

The post L’ex-pistard Mayr-Melnhof poursuit en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.