L’excellent rallye de Dmitry Feofanov dans la catégorie ERC2 du Championnat d’Europe FIA des Rallyes est terminé, le pilote basé en Lettonie ayant abandonné après la 12e spéciale du Rallye de Hongrie.

Feofanov, copiloté par Normunds Kokins, a entamé ce rendez-vous sur asphalte à la troisième place du classement provisoire de l’ERC2 et cinq points derrière Tibor Érdi Jr et Zelindo Melegari, leaders ex æquo, après avoir inscrit des points lors des trois premières manches de la saison.

Il était bien parti pour finir le Rallye de Hongrie en troisième position sur sa Mitsubishi Lancer Evolution X jusqu’à ce qu’un problème survienne dans l’ES11, comme l’a expliqué Kokins : “Je pense qu’on a heurté une pierre et après, on a eu des problèmes avec le refroidisseur d’huile ou quelque chose, et avons eu une grosse fuite d’huile au niveau du moteur.”

L’abandon de Feofanov a promu Andrea Mabellini à la troisième place de la catégorie derrière Melegari et Martin Rada avant les trois dernières spéciales. Le héros hongrois Érdi Jr mène de plus de cinq minutes, s’étant montré le plus rapide dans les 13 spéciales disputées pour l’instant.

