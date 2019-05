Pedro Antunes a remporté une spéciale au Rallye de Liepāja alors qu'il empruntait les rapides routes en terre lettones pour la première fois avec sa Ford Fiesta R2T équipée de pneus Pirelli.

Finalement cinquième de la catégorie FIA ERC3 Junior, Antunes a senti qu'il aurait pu encore mieux pour le compte du FPAK Portugal Team ERC, en dépit d’un manque de connaissance de sa voiture après en avoir changé tardivement.

“J'ai été content d'être à l'arrivée”, dit le Portugais, copiloté par son compatriote Paulo Lopes. “Ça faisait trop de choses nouvelles mais j'ai beaucoup apprécié. Il y a quelques spéciales assez folles, tellement rapides mais belles.”

“Dans la troisième, on est partis tout droit à un carrefour et on a perdu du temps. On a bien débuté la deuxième étape avec une victoire dans la première spéciale mais après, on a été plus prudents. Sans ces erreurs, on aurait pu être plus haut dans le classement.”

The post L’heure de la Fiesta pour Antunes avec un meilleur temps en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.