Une page d’histoire va s’écrire aujourd’hui dans le Championnat d’Europe FIA des Rallyes avec le lancement de la nouvelle ère de l’ERC Junior basée sur la catégorie Rally3.

Construites selon ce nouveau règlement de la FIA, les voitures de type Rally3 proposent une compétition avec des quatre roues motrices pleine d’action à un prix plus accessible.

À partir de cette saison 2021, les Rally3 équipées de pneus Pirelli sont utilisées dans le Championnat Junior ERC de la FIA. Cela commence ce week-end lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne, le départ de l’ES1 étant donné à 19h15 CET aujourd’hui. Cette rapide épreuve sur terre est la première des six manches de l’ERC Junior. Le futur champion remportera un volant pour le Championnat du Monde Junior des Rallyes en 2022.

Ken Torn, qui passe du niveau Rally4 au niveau Rally3 en 2021 en tant que champion Junior ERC3/ERC3, a été le premier pilote à s’inscrire dans cette catégorie inédite. Il pilote une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland.

« Je suis heureux que nous soyons enfin de retour dans la voiture, prêts à commencer notre campagne en Championnat ERC Junior », a déclaré l’Estonien de 27 ans. « Je pilote la Fiesta Rally3 de M-Sport cette année, qui est à quatre roues motrices et construite par M-Sport Poland. J’ai travaillé avec l’équipe pour aider à développer cette voiture et je me sens privilégié de faire faire ses débuts de la Fiesta Rally3 en ERC pour le rallye national de M-Sport Poland. Je suis impatient de relever ce nouveau défi et de voir ce que les routes polonaises nous réservent. »

Le Britannique Jon Armstrong, 26 ans, affrontera Torn ce week-end en ERC Junior au volant d’une deuxième Fiesta Rally3 de M-Sport Poland. « J’ai été vraiment enthousiasmé par la Fiesta Rally3 depuis mon premier essai cette année », a dit ce vainqueur en Junior WRC, qui a fait trois apparitions en ERC3 Junior en 2015. « J’étais assez désireux de conduire la Fiesta Rally3 à nouveau cette année pour être l’un des premiers dans la catégorie à le faire et en profiter. Le Rallye de Pologne est incroyable, j’y étais en 2016 pour le Fiesta Trophy et j’ai obtenu ma première victoire de catégorie au niveau international, j’en garde un bon souvenir. La Pologne a de belles routes et c’est une bonne opportunité Phil [son copilote] et moi de progresser, comme de voir ce qu’est la catégorie Rally3. Et ce sera assez cool de travailler avec M-Sport Poland sur leur manche locale. »

Malcolm Wilson OBE, directeur général de M-Sport, a quant à lui déclaré : « Je serai avec l’équipe à Mikołajki car je veux faire partie de ce moment historique pour M-Sport, M-Sport Pologne et l’ERC. Il est crucial que nous travaillions à développer des moyens de trouver des opportunités abordables pour les jeunes pilotes en rallye et je pense vraiment que la Fiesta Rally3 peut fournir ces opportunités. J’ai hâte de voir la Fiesta Rally3 faire ses débuts en ERC en Pologne, entre les mains expertes de Ken et Jon. C’est une catégorie étonnante et rentable pour acquérir une expérience en quatre roues motrices, ce qui est essentiel pour les jeunes pilotes cherchant à gravir les échelons. La Fiesta Rally3 ne s’adresse pas seulement aux jeunes pilotes, ce qui se reflète dans les inscriptions, car c’est aussi une voiture de niveau national très performante. Elle est parfaite pour ceux qui aiment les rallyes en quatre roues motrices, car on peut s’amuser énormément dans une voiture à quatre roues motrices. »

