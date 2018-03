L’homme du MOL prêt à saisir sa chance en ERC

Norbert Herczig est prêt à débuter sa campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, même s'il admet manquer de connaissance des techniques rendez-vous sur terre.

Le champion de Hongrie, qui pilotera pour le MOL Racing Team cette année en ERC, a davantage d'expérience des rallyes sur terre plus rapides de son payé.



“C'est un petit peu difficile pour nous parce que nous devons utiliser la voiture [de course pour les tests], et devons aussi sentir la voiture et la surface”, a expliqué Herczig, lundi, lors d'une séance d'essais.“Nous avons deux rallyes sur terre chaque année en Hongrie mais les spéciales y sont plus rapides, ici c'est beaucoup plus compliqué. Mais la voiture est prête et nous sommes prêts.”