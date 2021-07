Nikolay Gryazin est désormais triple vainqueur au Rallye de Liepāja après sa victoire lors de la deuxième manche de la saison 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, aujourd’hui (samedi).

Gryazin, qui a également remporté la manche lettonne de l’ERC en 2017 et 2018, a mené cette épreuve au parcours très rapide dès la première spéciale pour obtenir un triomphe extrêmement impressionnant aux côtés de son copilote Konstantin Aleksandrov dans une Volkswagen Polo GTI R5 équipée de Pirelli.



Le Russe de 24 ans basé en Lettonie a terminé avec 17,3 secondes d’avance sur Craig Breen, qui a apporté son premier podium au Team MRF Tyres en ERC. Alexey Lukyanuk a porté son avance au championnat ERC à neuf points en prenant la troisième place pour le Saintéloc Junior Team, après que le Russe ait dépassé Efrén Llarena, du Rallye Team Spain, lors du premier chrono de samedi.



« Après des problèmes en Pologne, nous sommes finalement à la première place ici », a déclaré Gryazin.« Nous avons fait du bon travail, pas de problème, pas de problème. Sur la fin, j’ai pu me détendre parce que lorsqu’on a de l’avance, on peut se laisser piéger. Tout le monde dans l’équipe a fait du bon travail et c’est toujours agréable de gagner ce genre de rallye à domicile. »



Llarena, meilleur finisseur de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, a pris la quatrième place. Andreas Mikkelsen du Toksport WRT, cinquième sur une autre Škoda Fabia Rally2 Evo, est le mieux classé des nouveaux venus au Rallye de Liepāja.



Après avoir terminé troisième de sa manche locale en Pologne le mois dernier, Miko Marczyk, du Team ORLEN, a poursuivi sa belle série avec une sixième place. Ole Christian Veiby, pilote junior Hyundai, a marqué son retour en ERC en terminant septième, malgré des problèmes de puissance. Mais le Norvégien a été exclu après que sa voiture ait échoué aux vérifications techniques finales.



Le Finlandais Eerik Pietarinen s’est donc hissé à cette septième place au volant de son ancienne Fabia, tandis que le jeune tchèque Erik Cais, du Team Yacco ACCR, a impressionné en passant de la 15e à la huitième position. Le Chilien Emilio Fernàndez a pris la neuvième place pour le Toksport WRT, tandis que Simone Tempestini (Napoca Rally Academy) complète le top 10. Nil Solans (Rallye Team Spain) a glissé à la 11e place en raison du temps perdu à ouvrir la route pour ses rivaux s’élançant derrière lui, tandis que Georg Linnamäe, Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), Raul Jeets et Yoann Bonato (CHL Sport Auto) complètent le top 15.



Alberto Battistolli termine 16e et un autre pilote junior de Hyundai, Grégoire Munster, 17e après divers retards. Ken Torn, vainqueur en ERC Junior, est 18e au volant de sa Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland, suivi de Jarosław Kołtun et du Russe Radik Shaymiev.



Umberto Scandola a abandonné dans l’ES8 avec sa i20 R5 du Hyundai Rally Team Italia. Fabian Kreim (Pole Promotion) était dans la lutte pour le top six lorsqu’il s’est arrêté avec une suspension endommagée dans la même spéciale. Des dommages à la suspension ont coûté du temps au pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy, Callum Devine, alors qu’un top 10 était envisageable.



Dmitry Feofanov a remporté l’ERC2 pour la première fois de sa carrière, tandis que Mārtiņš Sesks, originaire de Liepāja, s’est bien remis d’un accident survenu lors des essais du mardi pour réaliser un doublé ERC3/ERC3 Junior sur sa Fiesta Rally4. Sami Pajari, leader vendredi soir, est parti en tonneau avec sa Fiesta lors de la première spéciale du samedi, mais a continué pour terminer troisième derrière Jean-Baptiste Franceschi et sa Renault Clio Rally4.



Yigit Timur a remporté une impressionnante première victoire dans le Clio Trophy by Toksport WRT, la catégorie « prête à rouler » de la Clio Rally5 en pneus MICHELIN, devant Andrea Mabellini. Dariusz Poloński a remporté sa deuxième victoire consécutive en Abarth Rally Cup, devant Martin Rada.



Comment Gryazin a triplé la mise au Rallye ERC de Liepāja

Avant d’aborder les six spéciales sur terre à grande vitesse de samedi à l’est de la ville hôte, Liepāja, l’avance de Nikolay Gryazin de 10,6 secondes et la victoire était loin d’être assurée. Mais il a été de 3,4s plus rapide que Craig Breen dans le premier chrono de la journée pour porter son avantage à 14,0s. Alexey Lukyanuk a délogé Efrén Llarena de la troisième place.



Désireux de regagner du terrain, Lukyanuk a réduit son retard sur Breen à 11,0s en remportant l’ES8. Cependant, le leader du championnat d’Europe s’est fait peur dans l’ES9 et a endommagé le radiateur de sa Citroën C3 Rally2 après être sorti large dans un virage et avoir brièvement chuté dans un fossé.



Bien que des réparations temporaires lui aient permis d’atteindre l’assistance de Liepāja à la mi-journée, Lukyanuk comptait désormais 16,0s de retard sur Breen, Gryazin ayant été le plus rapide dans l’ES9 pour mener devancer l’Irlandais de 15,2s à trois spéciales de la fin.



Gryazin a été de nouveau le plus rapide dans l’ES10, avant qu’Andreas Mikkelsen ne signale ses intentions en réalisant deux meilleurs temps pour remporter la deuxième étape et récolter cinq points de bonus, tandis que Lukyanuk se contentait de la troisième place derrière Breen.



Plus d’informations à suivre...

