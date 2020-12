Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, basé sur la réduction des coûts pour 2021 avec des changements de règlement et de format, a reçu l’approbation du Conseil mondial du sport automobile de la hier lors d’une réunion en ligne (16 décembre).

CALENDRIER : HUIT DES PLUS BEAUX RALLYES POUR UN ERC 2021 MOINS CHER Un soutien logistique sera fourni cette fois encore aux concurrents du 55e Rallye des Açores et du Rally Islas Canarias. Voici le calendrier approuvé hier :

Les sept meilleurs résultats seront pris en compte sur un total possible de huit. Les titres FIA ERC seront attribués après un minimum de quatre manches en 2021.

Explication du concept de rendez-vous enchaînés

Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras et le 55e Rallye des Açores, sur terre, devraient former le premier duo d’épreuves groupées du FIA ERC 2021. Une fois le rendez-vous de Fafe terminé le 14 mars, un parking sécurisé pour le stockage des voitures de rallye, des transporteurs, des remorques et de tous les véhicules de soutien sera aménagé avant le départ du navire de marchandises pour l’île de São Miguel, aux Açores, le 19 mars.