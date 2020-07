L’importance du soutien de son ASN est évidente pour le Junior ERC Devine

-

Callum Devine va disputer sa première campagne en Championnat FIA ERC1 Junior grâce aux connaissances qui lui ont été transmises lors d'une journée de développement de la Motorsport Ireland Rally Academy, au début de ce mois.

Devine (photo) a rejoint les dix autres pilotes et les sept copilotes sélectionnés par l'ASN irlandaise sur le circuit de Mondello Park, au sud de la capitale Dublin, le 3 juillet.

Le coordinateur Sean McHugh a expliqué : “Nous avions prévu d'organiser quatre journées de l'académie cette année. Nous avons déjà eu le premier jour en janvier, qui était une journée de classe et de remise en forme. Puis, lorsque le confinement a contraint à annuler la deuxième, nous nous sommes tournés vers le web et avons organisé la suivante en plusieurs réunions Zoom. C'était donc génial de réunir physiquement tous les membres de l'Académie, 11 conducteurs et sept copilotes. En suivant les directives de sécurité du gouvernement et avec la réouverture de Mondello Park, cela nous a donné l'occasion de nous remettre en piste [#BackonTrack]. Un grand merci à Roddy Greene et au personnel de Mondello Park pour leur excellent travail professionnel, qui nous a permis de nous adapter aux circonstances actuelles.”

Au cours de cette journée de rassemblement, les membres de l'Académie ont également eu l'occasion d'approfondir leur expérience en matière de simulation grâce à Digital Motorsports, qui est basé sur le circuit de Country Kildare, et de faire des essais sur une Hyundai i20 R5 préparée par Philip Case Rallysport.

Le journaliste Leo Nulty, qui a assuré la formation en relations publiques et médias du groupe, Alan Heary, psychologue sportif qui s'est concentré sur la forme mentale, et la très expérimentée copilote Killian Duffy d'onthepacenote, qui a travaillé à la préparation des notes, ont également apporté leur soutien d'expert lors de cette journée.

William Creighton, qui s'est récemment inscrit en ERC3 Junior au Rally di Rome Capitale, est également membre de la Motorsport Ireland Rally Academy et a participé aux différentes sessions d'entraînement à Mondello Park.

