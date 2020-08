Lindholm a des objectifs élevés en ERC1 Junior

-

Emil Lindholm a mis à profit son goût pour les hautes vitesses sur routes en terres en terminant deuxième du championnat junior FIA ERC1 derrière le vainqueur Oliver Solberg lors du rallye Liepāja au début de ce mois.

Co-piloté par Mikael Korhonen sur une Škoda Fabia R5 de l'équipe MRF Tyres, Lindholm a surmonté quelques 'chaleurs' pour obtenir la cinquième place en ERC.



Un bon feeling

"Même si je perdais du temps dans les virages à 90 degrés, j'étais assez content de la première boucle et nous n'étions pas très loin de la tête. Malheureusement, nous avons fait un tête-à-queue dans un virage à faible vitesse au début de l'ES4 et nous avons perdu 18 secondes. Mais c'était une bonne journée, le feeling avec la voiture était bon et le feeling avec les pneus était bon."



Un bon apprentissage

"L'essentiel de l'apprentissage a consisté à extraire au mieux l'adhérence des revêtements, car c'était délicat. Au freinage, on a l'impression que la voiture ne s'arrête pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se détachent sur le revêtement, mais quand on la jette sur le côté et qu'on se contente de la poser sur le sol, elle s'accroche et il faut du temps pour s'y habituer."



Chaleur

"Nous avons eu une chaleur dans la sixième étape, la trajectoire n'était pas parfaite mais le problème était que nous avons atterri assez lourdement à l'avant, donc la voiture a décollé vers l'intérieur et j'ai dû corriger. Nous sommes entrés dans le talus sur le côté gauche. Ça aurait pu être un gros accident mais, heureusement, la voiture est restée sur les roues. J'étais très déçu, mais le rythme était encourageant, même si je dois travailler sur mes erreurs.



Un grand résultat

C'était le premier rallye sur gravier pour MRF Tyres, ils étaient super bons et constants, et c'est un témoignage de tout le travail effectué par ce fabricant".

