Emil Lindholm est revenu sur le moment qui lui a coûté ses chances de victoire en Championnat FIA ERC1 Junior, et de podium au général, lors du Rallye de Hongrie pour le Team MRF Tyres.

Lindholm était troisième de l’ERC1 Junior à 8,6 secondes du leader de la catégorie, Grégoire Munster, au départ de la neuvième spéciale durant laquelle il a glissé en dehors de la route et s’est retrouvé bloqué. N’ayant pu repartir dans les temps, le Finlandais et son copilote Mikael Korhonen ont été contraints à l’abandon, même si leur Škoda Fabia Rally2 Evo n’avait pas été endommagée.

“On aurait pu se battre pour la victoire en ERC1 Junior et un podium au général”, a regretté Lindholm.“J’étais probablement un peu trop optimiste dans cette spéciale particulière, on se débrouillait bien, le feeling et le rythme étaient bons. Je me souvenais de la majorité du parcours suite au premier passage, mais il y a un endroit dont j’aurais dû me souvenir – et en fait non. C’était un endroit super boueux et j’étais beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide.”

“C’était une courbe à gauche en descente, à fond de cinquième au limiteur, avant un freinage pour un virage à gauche. Dans des conditions normales, cela aurait été un virage rapide, c’est sûr, mais avec la quantité de boue qu’il y avait à la sortie, il fallait vraiment ralentir de 50 km/h et je n’ai tout simplement pas été assez prudent. J’étais beaucoup trop rapide et on est partis en glisse.”

“Par chance, on n’a rien heurté, on a juste dévalé la colline et on est restés bloqués. Il y avait là 30 ou 40 Hongrois très serviables pour nous aider, qui nous ont tous les deux sortis de là avec deux cordes, mais sortir la voiture était plus compliqué [et nous l’avons fait en retard].”

Concernant la performance de ses pneus MRF, Lindholm a ajouté : “C’est incroyable ce que MRF a fait en une année. Craig [Breen] a été en mesure de gagner des spéciales avec leur produit et de lutter pour la victoire au général. On va toujours de l’avant et il y a du mieux à venir pour ces pneus.”

