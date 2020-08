Lindholm veut faire encore mieux en ERC1 Junior à Liepaja

-

Emil Lindholm veut confirmer ses bons débuts dans le Championnat FIA ERC1 Junior sur la seconde manche de la saison, le Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août.

Pilotant pour le Team MRF Tyres, le Finlandais s'est classé cinquième de la catégorie lors du Rally di Roma Capitale disputé entièrement sur asphalte le mois dernier.

Si le développement des pneus du manufacturier indien était la priorité pour Lindholm en Italie sur la surface qu'il apprécie le moins, il a aussi montré beaucoup de rythme et de potentiel pour ses débuts en ERC – ce qu'il espère réitérer dans les rapides spéciales sur terre de Lettonie.

“Ce rallye a été difficile, clairement, mais je pense que nous avons atteint nos objectifs qui étaient de finir et de glaner un peu d'expérience avec les pneus”, a dit Lindholm à l'arrivée du Rally di Roma Capitale. “L'un dans l'autre, c'était bien, comme de voir que les pneus ont bien tenu. Le premier jour, même avec des boucles de seulement 50 kilomètres, nous n'avons eu aucun souci et c'est toujours positif. Le rythme a été bon aussi, particulièrement le premier jour. Nous devons regarder ce qui s'est passé le deuxième jour mais nous sommes ici pour apprendre et progresser.”

“Le revêtement du Rallye de Liepāja sera beaucoup plus familier pour moi et le profil des routes, d'après ce que je comprends, est similaire à celui des nôtres en Finlande. Mais la compétition est toujours relevée avec Oliver [Solberg] et tous les autres, alors ce ne sera pas facile.”

