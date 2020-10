Emil Lindholm veut effacer sa déception du championnat de Finlande en montrant une fois de plus son rythme et son potentiel en Championnat FIA ERC1 Junior, au Rallye de Fafe Montelongo.

Lindholm, qui fait équipe avec Craig Breen au sein du Team MRF Tyres, a entamé le Pohjanmaa SM-Ralli, le week-end dernier, en lice pour le titre national remporté six fois par son père, Sebastian Lindholm, dans le passé – mais une sortie de route à grande vitesse l’en a privé.

Pas découragé, Lindholm va se reconcentrer sur son programme en ERC1 Junior avec le Team MRF Tyres et son copilote Mikael Korhonen.

“ Le Rallye de Fafe Montelongo va être un grand défi pour nous et le Team MRF Tyres” , dit-il. “Je suis venu à Fafe pour les recos en Championnat du monde des Rallyes, mais c’était sur terre et cette fois c’est sur asphalte !”

“ À ce que j’en vois, les routes sont assez lisses, et sinueuses. Ça semble être un beau revêtement, pas cassé comme on en voit en Italie par exemple, donc c’est encore un nouveau challenge.”

“Notre objectif est toujours centré sur le développement de la prochaine génération de pneus MRF. Mais j’aimerais être mieux placé qu’à Rome, où nous avons signé un top 10 pour le Team MRF Tyres. On sait que la qualité du plateau est super élevée en ERC. Par conséquent, ce n’est pas simple et tout résultat est mérité, pas donné. Alors, si on peut être proches du top 5 à Fafe, ce serait génial pour nous.”