Le nouveau venu hongrois Ádám Velenczei est l’un des neuf espoirs pilotant une Rally2 qui veulent montrer leur talent en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA ce week-end.

Actuellement engagé dans une bataille serrée pour le titre national hongrois, Velenczei fait, à 28 ans, ses débuts en ERC1 Junior sur une Škoda Fabia Rally2 Evo préparée par le Topp-Cars Rally Team, équipe qui aligne également Andreas Mikkelsen au Rallye de Hongrie.

Velenczei va d’ailleurs entamer ledit Rallye de Hongrie sur une bonne note après sa victoire au Rallye du Vértes, comptant pour le championnat national, le mois dernier avec son copilote Tamás Szőke.

“Gagner [le Rallye du Vértes] a été un sentiment fabuleux”, a déclaré Velenczei. “Ça a été une expérience fantastique et nous a fait avancer. Mais tout sera différent [au Rallye de Hongrie] et nous pouvons nous attendre à un week-end beaucoup plus difficile qui conviendra mieux à nos rivaux plus expérimentés. Nous essayons de nous concentrer sur nous-mêmes, mais nous devons garder un œil sur les autres, aussi. J’espère que nous aurons une opportunité de profiter d’un passage génial en ERC. C’est du championnat d’Europe dont nous parlons, le festival de ce sport en Hongrie.”

Fierté familiale pour les Maior en ERC3 Junior

Soutenus par l’ASN de Roumanie, l’ancien pilote de karting Norbert Maior, 22 ans, et sa sœur et copilote Francesca, 19 ans, ont décroché leur premier titre national junior la saison dernière et on aussi pris part au Rallye de Hongrie, en tant qu’équipage non enregistré. Ils sont de retour cette année au sein de la Napoca Rally Academy et avec une Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli.

“C’est notre premier rallye en ERC et nous allons essayer de le terminer tout en ayant été de plus en plus rapides”, a dit Norbert. “Nous savons que ce sera un rallye difficile, mais nous allons essayer d’en profiter. L’année dernière, le Rallye de Hongrie a été l’une des courses les plus dures que j’aie jamais faites, car les spéciales étaient assez étroites et boueuses – et c’était très compliqué avec la pluie. Je me souviens que nous étions contents car nous avions réussi à gagner la Peugeot Rally Cup en Hongrie après quelques moments à la limite.”

Concernant son partenariat avec sa sœur Francesca, Maior a expliqué : “La relation est très bonne entre elle et moi. Francesca est encore très jeune, mais elle est parvenue à grandir et à apprendre beaucoup ces dernières années, et elle a atteint un très bon niveau. Nous ne nous disputons pas, car cela ne nous aiderait pas dans la voiture ! Nos parents sont très contents et très fiers. Nous sommes une équipe et ils sont toujours à nos côtés.”

Un rêve qui devient réalité pour Nore

Ola Jr Nore, associé à Veronica Engan dans une Renault Clio RSR Rally5 du Toksport WRT, a décrit ses débuts imminents en ERC3 Junior comme un rêve devenu réalité.

“C’est un rêve pour moi depuis l’enfance”, a dit le Norvégien de 20 ans, qui doit disputer les trois manches restantes de l’ERC Junior. ““Je vais utiliser les premières courses pour gagner de l’expérience et pour m’entraîner. Nous devons bâtir pièce par pièce et voir où ça finit. C’est une opportunité sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. Après plusieurs bonnes années dans le championnat national, c’était le bon moment pour essayer l’ERC. Nous sommes très reconnaissants envers Toksport et nos sponsors qui ont rendu cela possible pour nous. C’est un défi complètement nouveau pour nous et gagner de l’expérience sera priorité principale. Nous sommes très excités par cette aventure.”

Les championnats après 3 des 6 manches

ERC1 Junior :1 Oliver Solberg (SWE) 96 points, 2 Grégoire Munster (LUX) 89, 3 Miko Marczyk (POL) 65, 4 Erik Cais (CZE) 55, 5 Dominik Dinkel (DEU) 50, etc.

ERC3 Junior :1 Ken Torn (EST) 111, 2 Pep Bassas (ESP) 84, 3 Dennis Rådström (SWE) 45, 4 Pedro Almeida (PRT) 41, 5 Sergio Cuesta (ESP) 32, etc.

Les classements complets :

https://www.fiaerc.com/standings/

