Liste des engagés du Rally di Roma Capitale : 56 concurrents ERC sur 87 équipages, 42 Rally2 et ce

La liste des engagés pour la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes FIA 2020 a été publiée par l'organisateur, Motorsport Italia. Ci-dessous, tous les chiffres à retenir.

87 : Un total de 87 équipages s'est inscrit pour le Rally di Roma Capitale, manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes FIA et du Campionato Italiano Rally (CIR), le championnat d'Italie des Rallyes.

56 : Sur les 87 pilotes engagés, 56 (64%) le sont en Championnat d'Europe des Rallyes FIA.

42 : Quelque 42 voitures de la catégorie reine Rally2 seront en action dont 29 dans le cadre de l'ERC.

25 : Les Championnats Junior ERC ont attiré un total de 25 engagés, dont 12 éligibles pour l'ERC1 Junior (voitures Rally2) et 13 en lice pour l'ERC3 Junior dans des Rally4 et Rally5 équipées de pneus Pirelli.

24 : Avec 24 nationalités représentées parmi les pilotes, l'attrait international de l'ERC est une nouvelle fois mis en lumière.

4 : 4 champions nationaux en titre venus d'Allemagne, d'Italie, de Pologne et de Roumanie, plus les détenteurs des titres ERC1 Junior et ERC3 Junior, sont attendus.

34 : Les pilotes qui courront à Rome ont remporté à eux tous 34 rallyes ERC et décroché 3 titres en Championnat d'Europe des Rallyes FIA.

3 : La manche d'ouverture de l'Abarth Rally Cup sera le théâtre d'une lutte à 3 entre Dariusz Poloński et les nouveaux venus Roberto Gobbin et Andrea Mabellini.

La liste des engagés a été dévoilée mercredi lors d'une conférence de presse en ligne organisée par l'organisateur et promoteur du Rally di Roma Capitale, Motorsport Italie. La liste des équipages engagés démontre l'attrait de l'ERC ainsi que l'implication des équipes et des pilotes durant ce qui a été la période sans précédent causée par la pandémie de COVID-19.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, a déclaré :“Une immense somme de travail a résulté dans ce qui est, assez simplement, une des meilleures listes des engagés dans l'histoire récente de l'ERC si on considère le nombre de pilotes ERC Junior (25), le nombre de voitures Rally2 conduites par des pilotes ERC (29) et de nationalités représentées (24). Le soutien de nos loyaux pilotes et équipes durant ces temps difficiles est incroyable et nous étendons notre gratitude à eux pour leur soutien inébranlable. Nous devons aussi prendre conscience du travail de la FIA et de Max Rendina, Bruno De Pianto et de toute l'équipe Motorsport Italia pour leur dévouement et leur approche constructive pour organiser ce qui sera, nous l'espérons, un fantastique lancement de la saison ERC 2020.”

Cliquez externalicihttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.fiaerc.com/wp-content/uploads/2020/07/Rally-Roma-di-Capitale-2020-entry-list.pdfNone pour voir la liste des engagés. Une présentation complète de l'événement sera publiée vendredi (17 juillet). Allez sur FIAERC.com et suivez l'ERC sur les réseaux sociaux pour toutes les dernières infos et la préparation du Rally di Roma Capitale.

