Les communautés qui ont subi les feux de forêts sur l'île de Grande Canarie au mois d'août vont pouvoir compter sur le soutien du Rally Islas Canarias.

Les organisateurs de cette manche du FIA European Rally Championship ont confirmé l'itinéraire du rallye sur asphalte, qui aura lieu du 7 au 9 mai 2020 ; il passera par les mêmes municipalités que cette année, notamment Artenara, Valleseco, Agaete, Moya, Gáldar, Tejeda et San Mateo.



Selon les données du Cabildo de Grande Canarie, 60% d'Artenara a été affecté par les incendies, qui ont dévasté 10 000 hectares cet été. En effet, la spéciale de test à Artenara, utilisée au début de la 43e édition du Rally Islas Canarias en mai dernier, n'est plus accessible suite aux incendies.



Un communiqué des organisateurs de l'événement indique : “Le comité organisateur, via son président Germán Morales, a déjà communiqué la décision aux principales institutions telles que le gouvernement des îles Canaries, le Cabildo de Grande Canarie, le conseil municipal de Las Palmas de Grande Canarie ainsi que celui des autres villes. Promoteur de l'ERC, Eurosport Events applaudit cette mesure : les leaders ont envoyé un message de compassion et de soutien lorsque le feu a partiellement consumé le spectaculaire sommet de Grande Canarie.”



Tandis que l'itinéraire du prochain Rally Islas Canarias, en mai, est globalement établi, les spéciales sont en train d'être finalisées avec un certain nombre de changements prévus.

The post L’itinéraire 2020 du Rally Islas Canarias d’ERC soutiendra les zones ravagées par les feux de forêt appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.