L’itinéraire du Rally Liepāja reconduit pour la saison 2020 d’ERC

Les organisateurs du Rally Liepāja ont l'intention de réitérer le format entre deux villes, qui a connu un grand succès, pour la huitième édition de l'événement au sein du FIA European Rally Championship, en 2020.

Confirmé parmi les huit épreuves au calendrier de l'ERC, du 29 au 31 mai, grâce à la confirmation du soutien du gouvernement letton, ce rallye sur terre très rapide inclura de nouveau des spéciales autour des villes de Liepāja et de Talsi, à l'ouest de la capitale, Riga.



Raimonds Strokšs, directeur de RA Sports, la compagnie derrière le Rally Liepāja, déclare : “Je souhaite remercier le Gouvernement de Lettonie d'estimer ainsi les gains apportés par l'organisation d'un événement de si haut niveau, stimulant l'économie de Liepāja et de toute la région de Kurzeme, tout en faisant connaître la Lettonie à l'échelle internationale grâce aux chaînes d'Eurosport TV dans le monde entier.”



“Depuis 2013, le Rally Liepāja a établi son importance à l'échelle de la Lettonie et de l'Europe – cette année, pour la première fois, il était organisé sur un territoire particulièrement large, allant de Talsi à Liepāja. Il a ainsi été possible d'inclure dans l'itinéraire les spéciales lettones les plus difficiles, ce qui a été apprécié par nos partenaires internationaux, qui sont impatients de revenir.”



“C'est pourquoi l'événement va conserver son format actuel, couvrant la zone de Talsi à Liepāja et continuant de mettre en lumière les traditions lettones du rallye, au plus haut niveau de la compétition.”

