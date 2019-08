Llarena conserve ses espoirs de titre en ERC3 à Zlin

Les espoirs d'Efrén Llarena de remporter le titre de Champion FIA ERC3 Junior pour l'équipe Rallye Team Spain ont été renforcés par une première journée performante sur le Barum Czech Rally Zlín, où la course aux points contre Ken Torn n'est pas terminée.

Llarena a construit son avance avec deux victoires d'étape samedi matin et en faisant preuve de constance métronomique, se classant cinq fois en tête sur toutes les spéciales sauf une lors de la première étape.



Le maximum de points à l'issue de la première étape et la première place de la catégorie lui offrent une bonne base pour défier Torn (Estonian Autosport Junior Team) pour le titre, mais il fait face à la résistance d'un allié de Torn : le coéquipier du leader du championnat chez Orsák Rally Sport, Jean-Baptiste Franceschi, pilote Ford Fiesta R2T.



Le Français participe à son tout premier Barum Czech Rally Zlín et a passé la boucle de la matinée à prendre ses marques, mais lors de la deuxième boucle, il passait à l'attaque, réduisant l'écart à 5,5s à un certain point.



Franceschi a rattrapé et dépassé le troisième prétendant au titre ERC3 Junior, Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) pour la deuxième place tout en revenant sur le leader, mais Llarena a répondu lors des deux dernières spéciales, portant son avance à 7.8s lors de la dernière spéciale de la première étape.



Furuseth est toujours en lice mathématiquement pour le prix de fin de saison - une participation gratuite à deux manches du Championnat Junior FIA ERC1 2020 au volant d'une ŠKODA Fabia R5 de l'équipe Motorsport Italia -, mais doit compter sur des problèmes pour Llarena et Torn, tout en étant dans l'obligation de reprendre la position qu'il a perdu contre Franceschi.



Torn a commencé samedi hors des points, en 11e position, mais a rapidement progressé vers le haut du classement général, se hissant à la quatrième place dans la quatrième spéciale avant que Franceschi ne passe devant lors de la spéciale suivante et ne le rétrograde à la cinquième place.



Il a passé l'après-midi à échanger les positions à plusieurs reprises avec Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), qui quittait le podium en raison de problèmes de freins, lors de la spéciale de Kostelany. Troisième meilleur temps du deuxième passage, de nuit, dans Kostelany, Torn se hissait à la quatrième place, ce qui lui a permis d'obtenir un autre point bonus crucial dans sa lutte pour le titre contre Llarena.



Les deux hommes sont maintenant séparés par 2,9s avant la deuxième étape, Llarena devant effectivement gagner en espérant que Torn tombe au cinquième rang pour avoir une chance de remporter le championnat.



Bien qu'il ne soit pas inscrit à l'ERC3 Junior, Florian Bernardi surveille également de près les exploits de Torn, Llarena et Furuseth, car il a l'intention de battre les trois pilotes au titre combiné de l'ERC3, qui se poursuivra jusqu'au Rallye de Chypre et au Rallye de Hongrie qui terminera la saison.



Il avait d'abord eu du mal à se hisser dans le top 10, mais il avait retrouvé sa forme lors de la spéciale d'Halenkovice, grimpant à la sixième place en ERC3, 1,7s devant Yohan Rossel, de la Peugeot Rally Academy.



Adam Březík, le leader de la nuit, n'a pas pu maintenir son rythme de la super spéciale disputée au coeur de la ville de Zlín samedi et s'est battu pour la septième place avec Rossel, mais il a dû se retirer avec une pompe à eau cassée à Halenkovice alors qu'il évoluait en huitième place.



Sean Johnston (Saintéloc Junior Team) s'est ainsi hissé au huitième rang, tout en faisant face à une probable intoxication alimentaire pendant la boucle de l'après-midi. Miklós Csomós (East Motorsport Kft.) et René Dohnal (ACCR Czech Rally Team) complètent le top 10 en ERC3.



L'équipe ADAC Opel Rallye Junior Team, composée de Grégoire Munster et Elias Lundberg, est la meilleure équipe ERC3 Junior après Cais en sixième et septième position, le duo étant actuellement engagé dans une bataille interne séparée par seulement 1.8s après la première étape.



Petr Semerád, 18 ans, s'est classé parmi les cinq premiers durant toute la journée et a remporté sa première victoire d'étape en ERC3 sur Semetín. Cependant, il n'est que huitième en ERC3 Junior, ayant perdu deux minutes et demie lorsque son copilote lui a demandé par erreur de faire un tour supplémentaire de la première section de Březová, la première étape du samedi. Gregor Jeets est neuvième en ERC3 Junior pour la deuxième participation de l'équipe estonienne Autosport Junior.



Nabila Tejpar est en tête du Trophée ERC féminin devant la championne 2014, Ekaterina Stratieva, 17e au classement général en ERC3.

