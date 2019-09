Llarena est à trois spéciales d’une victoire en ERC3

Efrén Llarena a renforcé sa position en tête de la catégorie ERC3 au Rallye de Chypre comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec deux victoires en spéciale, dimanche matin, creusant encore l'écart avec Erik Cais.

Llarena, qui fait ses débuts au sein de la Peugeot Rally Academy ce week-end en récompense de ses performances avec le Rallye Team Spain cette saison, a remporté les deux longues spéciales pour prendre 25''6 supplémentaires à Cais (ACCR Czech Rally Team).

“On a essayé d'être calmes, de ne pas faire d'erreur”, a dit l'Espagnol. “Dans la seconde spéciale, on a eu un peu de surchauffe des freins mais le chrono n'a pas été mauvais. Après, on a essayé de gérer la situation pour éviter les erreurs, et ce sera le plan pour la prochaine boucle.”

Cais a signé une victoire en spéciale dans la plus courte d'Asinou concluant la boucle, mais il n'a repris que 0''6 à Llarena dont l'avance est désormais de 1'14''3.

Cela représente une progression par rapport à la première étape, durant laquelle un tête-à-queue avait sapé la confiance du Tchèque samedi matin. Un Cais bien plus content a trouvé les spéciales d'aujourd'hui “très sympa”avec un“feeling génial”.

Orhan Avcioğlu (Toksport WRT) ne s'attendait pas à se retrouver à la lutte pour garder la troisième place face à Florian Bernardi, une minute de pénalité pour une infraction au règlement technique lui ayant valu d'entamer la deuxième étape avec seulement 0''4 d'avance sur le Français.

Il s'est rapidement détaché, cependant, creusant un écart de plus d'une minute sur l'ensemble des trois spéciales de la matinée.

Cinquième, Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team) a rencontré un problème inhabituel ce matin. Il a rattrapé dans les deux premières spéciales de la boucle une des Subaru Impreza Groupe N privées et non éligibles pour les points en ERC, mais son avance sur le sixième reste importante.

Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team) se dirige vers une victoire cruciale en ERC Ladies avec la sixième place, qui lui procurerait assez de points pour rester en lice dans la lutte pour la couronne lors de la dernière manche de la saison en Hongrie. Elle dispose d'une confortable avance sur Litsa Yiangou (Yiangou Motorsport Ltd), qui pilote une Subaru Impreza STI.

