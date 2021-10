Les jeunes stars Efrén Llarena (26 ans) et Miko Marczyk (25 ans) se disputeront le premier prix de l’ERC-MICHELIN Talent Factory à l’occasion du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, dernière occasion pour les pilotes concernés de bénéficier des avantages offerts.

Lancé dans le cadre du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, le programme ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les pilotes de l’ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 et qui participent au championnat dans des voitures de Rally2 équipées de pneus MICHELIN. Pour les six premières manches de la saison, c’est-à-dire jusqu’au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras de ce week-end, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre également un certain nombre d’incitations, notamment la possibilité de gagner l’allocation complète de pneus en vue des deux dernières épreuves de la saison ERC pour le membre le mieux classé après la sixième manche.

Après cinq rendez-vous, l’Espagnol Llarena est le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux placé au classement général, avec une position et sept points d’avance sur le Polonais Marczyk. Tous deux au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo, ils se livreront donc une lutte directe dans le nord du Portugal cette semaine (du 1er au 3 octobre).

ERC Sordo bat Mikkelsen pour signer le meilleur temps de la Spéciale de Qualification au Portugal en ERC IL Y A UNE HEURE

Llarena, pilote du Rallye Team Spain et copiloté par Sara Fernández, a déclaré : “Ce rallye sera un défi pour nous, car c’est sûr, c’est un rendez-vous difficile. Je ne l’ai couru qu’une seule fois, mais c’était il y a quatre ans, dans une voiture à deux roues motrices, et 90% des spéciales sont complètement différentes – c’est donc comme un nouveau rallye pour moi. Au classement général, il y a des pilotes comme Dani Sordo et Andreas Mikkelsen qui connaissent très bien les spéciales du Rallye du Portugal en championnat du monde. Il y aura aussi de bons pilotes nationaux qui vont attaquer fort, mais nous allons faire de notre mieux et voir ce qui se passe.”

Marczyk, qui court pour l’ORLEN Team aux côtés de son copilote Szymon Gospodarczyk, a déclaré : “J’ai de très bons souvenirs de Fafe l’année dernière, lorsque nous nous sommes battus sur des spéciales goudronnées. Cette fois, nous allons nous battre sur des spéciales très célèbres du Championnat du Monde des Rallyes et je sais que ce sera exigeant pour moi et Szymon qui y ferons nos débuts. Aux Açores, il était possible d’être dans le top 5, même pour une première fois, et nous espérons qu’à Fafe, nous ferons preuve d’un bon rythme et d’une conduite constante, sans erreurs. Nous sommes à sept points derrière Efrén et Sara qui seront probablement très rapides. Nous aimerions nous battre pour le prix ERC-MICHELIN Talent Factory jusqu’au bout, mais pas à 110%, car nous devons aussi penser au championnat principal et à préserver notre troisième place.”

Outre des prix réduits sur les pneus, un certain nombre d’opportunités promotionnelles, comme l’accès à des séquences vidéo et l’inclusion dans des clips disponibles sur les canaux de réseaux sociaux de l’ERC, les trois membres les mieux classés de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras bénéficieront d’une visite VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand.

ERC Les 25 pilotes les plus rapides en ERC participeront à la sélection de l’ordre de départ IL Y A 2 HEURES