Llarena évoque son accident à haute vitesse et sa course contre le temps en ERC

Efrén Llarena et sa copilote Sara Fernández disputent actuellement une course contre le temps pour poursuivre leur chasse au titre dans le Championnat FIA ERC3 Junior, ce mois-ci en Italie.

Leur Peugeot 208 R2 a été salement endommagée dans une sortie de route à haute vitesse sur le 76e Rallye PZM de Pologne après avoir parcouru une distance estimée de 200 mètres à partir de l'impact initial, selon l'équipage qui s'en est tiré indemne.

Les deux Espagnols, qui sont des mécaniciens aguerris, vont devoir travailler sans compter les heures s'ils veulent être prêts pour le Rally di Roma Capitale, du 19 au 21 juillet.

“Je pense être arrivé trop vite dans un virage très rapide”, dit le pilote du Rally Team Spain, qui était troisième de sa classe au moment de l'accident. “J'ai touché [quelque chose] à l'intérieur, je ne sais pas quoi mais on est immédiatement partis en tonneau. C'est beaucoup de malchance pour nous mais on était en lutte pour le championnat, et donc complètement à fond. Notre voiture est détruite maintenant et on va voir si on peut aller à Rome en fonction du temps [nécessaire] pour réparer la voiture en Espagne et du budget.”

“On a fait sept ou huit tonneaux et bien sûr, ce n'est pas très agréable. Je me disais que je serais peut-être blessé [mais ça allait] et après, j'ai demandé à Sara et elle m'a dit qu'elle allait bien, alors seulement on a pu sortir de la voiture. C'est là qu'on a vu qu'elle était complètement détruite, mais c'est le rallye.”

Llarena était arrivé en Pologne en tête de l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli mais son accident l'a fait prétrograder deux points derrière le nouveau leader de la course au titre, Sindre Furuseth.

“Le week-end se déroulait très bien pour nous”, rappelle-t-il. “On a eu quelques problèmes de température le premier matin et perdu 15 secondes sur Sindre Furuseth dans la première boucle. Mais après, on était sur le même rythme que lui. Puis [dimanche matin], on a eu une crevaison, peut-être bien au même endroit qu'Alexey Lukyanuk car c'était en ligne droite. Ce n'était vraiment pas de chance.”

Cliquez ici pour voir l'accident de Llarena et Fernández au 76e Rallye PZM de Pologne, dans lequel ni l'un ni l'autre n'a heureusement été blessé.

