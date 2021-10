Efrén Llarena a déclaré que l’accident qui l’a presque certainement exclu du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras faisait “partie du jeu”, ajoutant que sa plus grande frustration était la perte de points dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Llarena et sa copilote Sara Fernández n’ont pas été blessés dans l’accident de l’ES6, que Llarena, soutenu par le Rallye Team Spain, a attribué aux conditions difficiles.



“C’est sûr que nous ne sommes pas contents de cette situation, nous sommes sortis de la route et je suis presque sûr que nous avons perdu beaucoup de possibilités au championnat”, a déclaré le jeune Espagnol, qui a abordé l’épreuve portugaise en tant que membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé, à la deuxième place du classement général.



“C’était une étape complètement folle, avec plein de brouillard et beaucoup de boue. Dans une portion rapide, sur un long gauche et juste à la fin du virage, j’ai perdu un peu l’arrière et j’ai dû freiner parce que le virage suivant était très lent. J’ai complètement perdu l’arrière, je ne pouvais pas m’arrêter, je suis sorti et j’ai fait trois tonneaux.”



“Il y a de la frustration dans mon esprit, mais honnêtement, c’est une erreur, ça fait partie du jeu. Heureusement, je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs dans ma carrière, mais parfois ça arrive. Nous allons bien, nous avons fait des tonneaux, mais il n’y a pas eu d’impact important, nous sommes juste passés entre les arbres dans la descente.”



“Je suis quasiment sûr que la voiture n’est pas trop endommagée, peut-être que nous avons eu de la chance, mais le plus difficile est de la récupérer la voiture – elle est dix ou 12 mètres en contrebas.”

