Llarena leader en ERC3, Cais retrouve la confiance

Efrén Llarena mène la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, devant Erik Cais, sous le soleil de Chypre.

Faisant sa première apparition avec la Peugeot Rally Academy soutenue par l'usine, Llarena a saisi cette opportunité des deux mains, remportant les trois spéciales de la boucle matinale.

Soutenu par la fédération tchèque, Cais (ACCR Czech Rally team) a bien réagi, après un tête-à-queue “effrayant”qui avait entamé sa confiance, en gagnant le passage de l'après-midi dans Politiko et reprenant 12''3 à l'Espagnol.

“On a eu une crevaison dans la première spéciale de la boucle, une crevaison lente à l'arrière, alors on a essayé de gérer la vitesse et de ne pas finir avec le pneu à plat”, a expliqué Llarena.

Dans la spéciale suivante, celui-ci a cependant repris ses habitudes.

Le récemment couronné champion ERC3 Junior* a devancé Cais de 16 secondes dans la spéciale 5, son avance passant à 49''6 après la super spéciale de Nicosie concluant la journée.

Bien qu'ayant perdu du temps au fil de l'après-midi, Cais se montrait beaucoup plus positif en fin d'étape.

“C'était bien. Je me sentais très mal [avant l'assistance]. Ça s'est mieux passé que le matin”, a dit Cais. “C'était plutôt bien, on a changé de set-up avec mon ingénieur et maintenant, je me sens bien plus confiant avec la direction et le reste.”

Orhan Avcioğlu (Toksport WRT) est resté frustré du départ à l'arrivée de cette première étape, se plaignant d'un manque de puissance sur sa voiture. La cause supposée étant un souci de capteur, de nouveaux ont été montés à l'assistance de la mi-journée.

Mais cela n'a fait aucune différence, Avcioğlu ayant “l'impression de piloter une R1”– en référence à la catégorie inférieure à celle des R2 utilisées en ERC3.

Malgré ce manque de puissance, Avcioğlu a réaffirmé sa réputation dans le domaine des super spéciales en gagnant celle organisée dans les rues de Nicosie avec 0''4 d'avance sur Llarena.

Avcioğlu avait déjà réalisé un meilleur temps en ERC, en se montrant le plus rapide dans les rues Las Palmas l'année dernière au Rally Islas Canarias, avec une ŠKODA Fabia R5 de Toksport.

Si ce meilleur chrono n'a pas changé grand-chose au classement général, il est un solide troisième de la catégorie avec une minute d'avance sur Florian Bernardi.

Le Français est plus à son aise sur asphalte mais il considère le très cassant Rallye de Chypre comme une séance d'apprentissage de la terre, lui et son équipe travaillant sur la voiture “palier par palier”pour trouver un meilleur rythme avec la Renault Clio R3T.

Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team) complète le top 5 sur sa Ford Fiesta R2, devant la lauréate 2015 de l'ERC Ladies' Trophy qu'est Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team), contente d'avoir surmonté des spéciales “vraiment dingues”.

La Bulgare doit se réacclimater au championnat de la meilleure manière possible, le notoirement cassant Rallye de Chypre étant le théâtre de sa troisième participation seulement ces deux dernières années.

Christos Mannouris a obtenu quatre victoires de catégorie et deux podiums de classe sur divers rallyes chypriotes cette saison, mais n'aura pu confirmer ce week-end. Il a retiré sa Citroën DS3 R3T de la course en raison d'un souci technique sur la liaison entre les deux premières spéciales ce matin, après avoir déjà perdu plusieurs minutes dans Politiko.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

